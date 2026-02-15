¿Junta de Paz pondrá el fin a la guerra? Trump confirma fondo multimillonario para reconstruir Gaza

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de sus redes sociales que los miembros del recién creado Board of Peace (Junta de la Paz) han comprometido más de 5 mil millones de dólares para la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Este anuncio se produce justo antes de que el organismo se reúna por primera vez de manera oficial en Washington, marcando lo que Trump califica como el inicio de una nueva era de "paz mundial".

Trump planea enviar efectivos a Gaza

Más allá del dinero, el plan incluye "botas sobre el terreno". Trump confirmó que los países miembros aportarán miles de efectivos para formar la Fuerza Internacional de Estabilización. Este grupo, junto con la policía local, tendrá la tarea de mantener la seguridad y el orden en Gaza, asegurando que el cese de hostilidades se mantenga firme mientras comienzan las obras de reconstrucción.

Junta de Paz de Trump cuenta con 25 países

Este organismo nació oficialmente el mes pasado en Davos, Suiza, y ya cuenta con la firma de 25 países, incluyendo potencias regionales como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Incluso Israel aceptó unirse tras la reciente visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca.

Trump, quien funge como presidente de esta junta, asegura que este será el organismo internacional más importante de la historia, superando incluso la influencia de instituciones tradicionales.

Gaza necesitaría 70 mil millones de dólares para reconstruirse

Aunque los 5 mil millones de dólares son un avance significativo, el reto es monumental. La ONU estima que se necesitan cerca de 70 mil millones de dólares para levantar por completo lo que la guerra destruyó en los últimos dos años.

El plan de Trump, que comenzó con una fase de cese al fuego y liberación de rehenes en octubre pasado, entra ahora en su segunda etapa: la desmilitarización total de grupos armados y el inicio de las obras de infraestructura básica para los civiles.

El Presidente Donald Trump confirmó que los miembros del "Board of Peace" han comprometido más de 5.000 millones de dólares para financiar la reconstrucción y estabilización de Gaza, según informó Reuters.

La exigencia de Trump: desmilitarización total

Para que el flujo de dinero y ayuda continúe, el presidente estadounidense fue muy claro con una condición: Hamas debe cumplir con su compromiso de una desmilitarización inmediata.

Sin este paso, el Board of Peace no podrá garantizar la seguridad de los miles de trabajadores y personal humanitario que se planea enviar a la zona de conflicto.

¿Cuándo será la primera reunión de la Junta de Paz?

El próximo 19 de febrero de 2026, los miembros de esta junta se verán las caras en el "Instituto de Paz Donald J. Trump" en Washington D.C. En este evento se detallará cómo se repartirán los fondos y qué países liderarán el despliegue de las fuerzas de seguridad.