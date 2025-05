Joven defendió a su madre y un policía lo mató en NL; su hija quedó huérfana y su esposa, embarazada, viuda

La Fiscalía de Nuevo León (NL) informó que se inició una investigación en contra de un agente de la policía de Escobedo por su presunta participación en el asesinato de un joven durante el reporte de una riña. El homicidio apunta a que ocurrió después de que, supuestamente, la víctima reaccionó de forma violenta al ver que los uniformados jaloneaban a su madre en el operativo, por lo que, al intentar defenderla, les lanzó una hielera desde las altura de su domicilio, lo que provocó que un policía abriera fuego y acabara con su vida.

Testigos captan riña y asesinato de joven en NL

De acuerdo con datos preliminares, este trágico suceso ocurrió en la colonia privadas del Camino Real y, en imágenes registradas por testigos y que posteriormente se hicieron virales en redes sociales por lo delicado del caso se observa cómo, durante la intervención de las autoridades, uno de los uniformados decide detonar su arma contra el joven.

Al considerar que el disparo del policía fue exceso de fuerza, familiares del joven, Christian Chávez, de 20 años de edad, pidieron un castigo.

“Yo quiero saber qué va a pasar con el policía. Nada más les pido justicia, que pague lo que él hizo, que no es justo porque no debería haber hecho eso.

“Está dejando a su hijo de cuatro años, mi nuera está embarazada, tiene cuatro meses de embarazo. Viene la princesa, es la niña que va a tener y pues deja a su familia”, explicó desconsolada la madre de Christian.

La pérdida de su hijo, dice, es particularmente más dolorosa para la familia que ahora queda en el desamparo.

La mujer recuerda que no se enteró de la muerte de Christian, sino hasta horas después, ya que fue detenida por los elementos municipales cuando el joven se atrincheró para no ser detenido por la riña.

“Los policías se empezaron a ponerse muy agresivos, a pegarle al portón. Yo les dije ‘así no te lo voy a dar’. Cuando me van a subir a la unidad ve mi hijo como me traían a empujones y él lo que hace de allá arriba, del balcón les avienta una hielera y allí muy claro está donde le da un balazo a mi hijo”, explicó la madre de la víctima.

La Fiscalía informó que el delito investigado es homicidio por proyectil de arma de fuego, siendo Christian la víctima y, el presunto responsable, un elemento de la policía de Escobedo.

