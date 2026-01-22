Sueldo, edad y estatura para ser policía municipal en Ecatepec: requisitos 2026

La policía municipal de Ecatepec, Estado de México , publicó la convocatoria 2026 para las personas que estén interesadas para trabajar como oficiales de proximidad.

¿Te interesa ser policía de Ecatepec? Aquí te decimos cuáles son los requisitos, documentos, proceso de selección y el sueldo que recibirás en caso de ser aceptado como oficial .

¿Qué dice la convocatoria para ser policía en Ecatepec? Requisitos

Las bases y requisitos fueron publicadas en la Convocatoria para Participar en el Proceso de Reclutamiento, Selección e Ingreso de Personas Aspirantes a Policía Municipal de Proximidad para el Municipio de Ecatepec de Morelos.

Los requisitos para las y los interesados en participar en el proceso de selección e ingreso de persona son los siguientes:



Ser de ciudadanía mexicana

Educación media superior o equivalente (bachillerato)

Estatura mínima de 1.65 para hombres y 1.55 para mujeres; peso acorde con la estatura, tener una masa corporal en el rango 18.5 Kg/m2 hasta 34.9 Kg/m2.

Contar con una agudeza visual en el rango 20/20 hasta 20/40 o en caso de utilizar lentes, presentarse con los mismos.

Tener entre 19 y 40 años de edad

En caso de haber pertenecido a alguna institución de seguridad pública o privada, Guardia Nacional, Defensa y Marina, es obligatorio presentar:

Oficio de aceptación de baja por renuncia voluntaria

Constancia de baja del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (CUIP)

Contar con su evaluación de competencias básicas de la función policial vigente

Contar con su evaluación de desempeño vigente

Contar con su certificación de control de confianza vigente, expedida por el centro de control de confianza del Estado de México

Contar con su Certificado Único Policial (CUP) con vigencia de por lo menos dos años

Ser de notoria buena conducta y NO haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito doloso, ni estar sujeto a procesos penal, ni administrativo

No encontrarse suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, ni haber sido condenado por delitos de género

No haber participado, favorecido, o encubierto, de ninguna forma, la comisión de violaciones graves a los derechos humanos, no contar con historial o antecedentes de ningún tipo como victimario de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores, ni haber cometido abuso o maltrato animal

No tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos

No estar declarada persona deudora alimentaria morosa

Saber conducir vehículos automotores y tener licencia de manejo Tipo E vigente, expedida por el gobierno del Estado de México

Para el caso de los hombres, contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional, con hoja de liberación

No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni

padecer alcoholismo, ni tabaquismo

Gozar de buena salud física y mental, y estar en condiciones ideales para las actividades a realizar en el curso de formación inicial

Tener disponibilidad permanente para cambiar de turnos y de sector dentro del territorio municipal

En caso de haber participado en procesos de reclutamiento anteriores para este municipio, es necesario no haber causado baja definitiva en consecuencia de su conducta o actitud, o bien, por no haber concluido algún curso de formación inicial policial

Acreditar las evaluaciones de control de confianza, practicadas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México

Presentar y acreditar los exámenes y las evaluaciones que realice la institución de manera interna

Aprobar el Curso de Formación Inicial Policía de Proximidad

Brindar su consentimiento y/o compromiso en los siguientes términos

Consentimiento para someterse a las evaluaciones de control de confianza

Declaración bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionadas son auténticas; y su aceptación con el objeto de que las instituciones facultadas para tal efecto realicen las investigaciones necesarias para corroborarlas

Manifestación de aceptación, sin reserva alguna, del resultado del proceso de reclutamiento, selección y evaluación de control de confianza

Compromiso para sujetarse a las normas y disposiciones que en materia disciplinaria emita la institución, así como aceptar las sanciones que en consecuencia se apliquen, incluyendo la expulsión definitiva o baja en cualquier etapa del proceso

¿Cuál es el sueldo como policía de proximidad municipal de Ecatepec?

El sueldo como policía municipal de proximidad en Ecatepec es un salario bruto de $16 mil pesos mensuales. Además, se ofrecerá:



Servicio profesional de carrera.

Seguridad social (ISSEMyM).

Seguro de vida

Despensa alimentaria

Dos primas vacacionales anuales

Dos periodos vacacionales anuales.

Aguinaldo

Estímulos económicos por desempeño

Licencia por maternidad y paternidad

Actividades culturales y deportivas

Capacitación continua y permanente

Desarrollo personal y educativo

Facilidades para continuar con sus estudios superiores

Servicio de guardería de tiempo completo para madres y padres solteros

¿Qué documentos piden para entrar a la policía en Ecatepec?

Las y los aspirantes deberán presentar sus documentos escaneados en formato PDF, en un disco compacto y adjuntar una fotografía tamaño título (6 centímetros x 9 centímetros) en rectángulo.

Los documentos que se tendrán que presentar son los siguientes:

Solicitud de empleo con fotografía reciente, llenado a mano por ambos lados, con letra legible con bolígrafo tinta azul

Certificado de estudios de educación media superior y/o equivalente (bachillerato), o en su caso de nivel superior, expedidos por institución legalmente reconocida y que cuente con registro de validez oficial.

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada; no se admitirá constancia en caso de encontrarse en trámite o a disponibilidad (hombres).



Acta de nacimiento certificada

Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Identificación oficial, credencial para votar con fotografía y/o pasaporte vigente

Comprobante de domicilio (recibo de pago telefónico, luz, gas o constancia de residencia o de vecindad) con antigüedad no mayor a 30 días de donde radique

Constancia de Situación Fiscal (RFC), con el régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios actualizado

Tres cartas de recomendación, en original con antigüedad no mayor a 30 días, deberán ser de carácter personal, con número telefónico y firma de quien recomienda

Certificado de Antecedentes No Penales vigente

Constancia de No Deudor Alimentario

Certificado Médico, expedido por institución pública de salud, el cual deberá especificar su tipo sanguíneo

Una vez reunidos los requisitos y documentos completos y obligatorios, consulta AQUÍ cómo será el proceso de selección para entrar a la policía municipal de Ecatepec

