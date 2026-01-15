Abren convocatoria para la Policía Bancaria de CDMX; edad, estatura y otros requisitos para unirse

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió oficialmente la convocatoria 2026 para el proceso de reclutamiento, selección e ingreso a la Policía Bancaria e Industrial (PBI). El aviso, publicado este 14 de enero, invita a hombres y mujeres con vocación de servicio a integrarse a este cuerpo policial bajo nuevas reglas y facilidades académicas.

Si te interesa integrarte a este cuerpo de la capital, aquí te dejamos todo lo que tienes que saber.

Consulta la Gaceta Oficial del 15 de Enero de 2026



🔗https://t.co/vGy0GSXKiu pic.twitter.com/SHBUWQb0zu — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) January 15, 2026

¿Qué necesito para entrar a la PBI CDMX?

De acuerdo con las bases publicadas , los aspirantes deben cumplir con un perfil estricto de ciudadanía, salud y antecedentes. Los requisitos principales son:



Edad: Tener entre 18 y 35 años cumplidos.

Tener entre cumplidos. Estatura: Hombres, mínimo 1.63 metros . Mujeres: mínimo 1.56 metros .

Hombres, mínimo . Mujeres: mínimo . Escolaridad: Se requiere haber concluido la Enseñanza Media Superior (Bachillerato) o su equivalente.

Si solo tienes secundaria, la convocatoria permite iniciar el trámite, pero deberás firmar un compromiso para terminar la preparatoria en un plazo máximo de 12 meses tras tu alta en la corporación.



Documentación Legal:

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de derechos (si tienes doble nacionalidad, debes presentar certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento).

Hombres: Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

Antecedentes:

No haber sido condenado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal.

No ser deudor alimentario moroso.

No tener antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

Salud y Conducta:

Acreditar buena salud física y mental mediante exámenes médicos y toxicológicos (no uso de sustancias psicotrópicas ni alcoholismo).

No tener tatuajes o perforaciones no se menciona explícitamente como prohibición en la lista principal de requisitos, pero se exige un perfil físico y de personalidad acorde a las disposiciones.



Documentos a presentar (original y copia): Deberás tener listos tu Acta de Nacimiento, Certificado de Estudios, dos cartas de recomendación con INE de quien recomienda, Constancia de Situación Fiscal (RFC), CURP, Comprobante de Domicilio (no mayor a dos meses) y croquis de ubicación, entre otros.

¿Cuánto gana un policía bancario?

El documento oficial de la convocatoria publicado en la Gaceta no especifica el monto monetario exacto del sueldo o la beca para este ciclo 2026. Pero, según los tabuladores de transparencia de la SSC vigentes y los ajustes salariales recientes, un policía de nivel básico en la PBI percibe un sueldo mensual neto aproximado de 13 mil 500 a 14 mil pesos mexicanos.

Además del sueldo base, al integrarse a la corporación, los elementos tienen derecho a prestaciones superiores a las de la ley, que incluyen:



Aguinaldo de 40 días.

Vales de fin de año.

Servicio médico integral.

Seguro de vida.

Periodos vacacionales.

¡Pero, atención! Durante el curso de formación, los aspirantes aceptados (cadetes) no cobran el sueldo completo, sino que reciben una "ayuda económica" mensual para sus pasajes y gastos básicos mientras dura su capacitación en la Universidad de la Policía.

¿Dónde meter la solicitud para la Policía Bancaria en Ciudad de México?

El proceso de registro es mixto (digital y presencial) y consta de los siguientes pasos:



Pre-registro en línea: Primero debes capturar tus datos generales en la plataforma digital oficial para generar tu comprobante de cita. La página es: 👉 https://serviciospbi.cdmx.gob.mx Entrega de documentos (Presencial): Una vez registrado, debes acudir el día y hora de tu cita a las instalaciones del Departamento de Reclutamiento, Selección y Profesionalización.

Dirección: Calle Marruecos No. 51, acceso por calle Progreso (antes China), Colonia Romero Rubio, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15400, Ciudad de México.

Calle Marruecos No. 51, acceso por calle Progreso (antes China), Colonia Romero Rubio, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15400, Ciudad de México. Horario de atención: Días hábiles de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas.

Para dudas o aclaraciones, la PBI pone a disposición el teléfono 55 26 16 16 19 y el correo electrónico reclutamientoyseleccion@pbi.cdmx.gob.mx.