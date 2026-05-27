No resistió: Fallece Tadeo, niño de 9 años alcanzado por una balacera en mercado de Puebla

El pequeño Tadeo, niño de nueve años, falleció tras estar casi 20 días hospitalizado debido a un impacto de bala que sufrió en la cabeza durante una balacera suscitada el 6 de mayo en el mercado de Morelos, Puebla.

Tadeo habría sido una víctima colateral del ataque armado de un grupo delictivo que buscaba dañar un local de comida del sitio. La policía local capturó a los presuntos tiradores tras una persecución, por lo que su situación jurídica cambiará tras el deceso del pequeño.

¡Tragedia! 🕊️ Este lunes 25 de mayo se confirmó el deces0 del pequeño Tadeo, luego de permanecer hospitalizado tras ser bal3ad0 el pasado 6 de mayo en el Mercado Morelos 🚨



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Ataque directo en los pasillos del mercado en Puebla

Todo sucedió la tarde de ese miércoles en la capital poblana. Tadeo se encontraba caminando de la mano de su madre y de su abuela cuando dos sujetos con armas, identificados como presuntos miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana, comenzaron a disparar de forma directa contra un grupo de personas que se encontraba consumiendo sus alimentos en un local comercial del lugar.

Tadeo recibió tres balazos

Durante el ataque armado, varias balas desviadas impactaron el cuerpo del niño de nueve años. Tadeo recibió tres balazos de proyectil, uno de ellos localizado directamente en la región de la cabeza, lo que provocó que perdiera el conocimiento de forma instantánea frente a su familia.

Locatarios del mercado llamaron de inmediato a las ambulancias para su traslado de urgencia.

Tadeo estuvo varios días luchando por sobrevivir

El menor ingresó al área de urgencias médicas en estado crítico, donde los especialistas lo sometieron a cirugías para estabilizarlo. El pequeño Tadeo pasó casi 20 días internado en una cama de hospital aferrándose a la vida; sin embargo, las diversas y severas lesiones causadas por las balas en el cráneo provocaron que su estado de salud se deteriorara y derivando en la lamentable muerte del niño que no pudo ser salvado por los médicos.

Capturan a los asesinos de Tadeo

Minutos después de la balacera, los delincuentes corrieron hacia la calle 16 Oriente para intentar perderse entre el tráfico urbano. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un bloqueo en colonias cercanas que terminó en una persecución por varios metros.

Las patrullas interceptaron el vehículo de los sospechosos en la colonia Maravillas, donde fueron desarmados y sometidos.

#DenunciaCiudadana || Lamentamos los hechos violentos de hoy en el Mercado Morelos, #Puebla.



Señalar responsables no basta si no hay seguridad. Por respeto, no daremos datos del menor herido por bala perdida.

Pedimos oraciones. @Segob_Puebla no puede seguir siendo indiferente. pic.twitter.com/qK1wKxSi0F — Manos X Puebla 🙌🏼 (@_manosxpuebla) May 7, 2026

Qué cargos enfrentarán los agresores de Tadeo

Los dos hombres detenidos fueron puestos a disposición de un juez. Tras confirmarse la muerte del menor en el hospital, el Ministerio Público deberá actualizar los cargos en contra de los agresores a homicidio calificado consumado, además del delito de tentativa de homicidio.