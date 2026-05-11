¿En dónde queda la austeridad de Morena? Los lujosos XV años de la hija del alcalde de Chignahuapan desatan polémica
Con miles de flores, candelabros y un ostentoso vestido, fue como la hija del alcalde morenista de Chignahuapan celebró sus XV Años; desatan criticas en redes sociales.
Una fiesta lejos de la austeridad. La hija del alcalde morenista del municipio de Chignahuapan, Juan Rivera, celebró sus XV años llena de lujos en la Hacienda Atlamaxac, lo que desató severas críticas en redes sociales.
Días antes de la megafiesta de XV Años, ciudadanos aseguraron que el municipio mandó pavimentar los accesos al lugar del evento.
Rosas, candelabros y lujo: Así fue la ostentosa fiesta de XV Años de la hija del alcalde de Chignahuapan
Según reportes, la Hacienda Atlamaxac, lugar donde se celebró la ostentosa fiesta, pertenece a Lorenzo Rivera, ,militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El recinto cuenta con una iglesia propia, además de salones y jardines para eventos sociales.
En redes sociales se viralizó un video, en el que se puede ver la magnitud del evento. Las imágenes muestran a la joven bailando en el centro de la pista.
Por otro lado, en el video se puede ver como es que la Hacienda fue decorada con miles de rosas rosas y blancas, así como otro tipo de flores, acompañadas de algunos candelabros de cristal y una bola disco al centro de la pista de baile.
Para cerrar el día— Carlos Rocha (@rochapress) May 10, 2026
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Así la fiesta de XV años de
la hija de Juan Rivera, edil
de #Chignahuapan (Morena)
en la Hacienda Atlamaxac
propiedad de Lorenzo Rivera (PRI),
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Justo el jueves el Ayuntamiento
de @RiveraTrejoJuan revistió el
camino que lleva a la fiesta pic.twitter.com/5f3IzyWEVE
El lujoso y ostentoso evento ocurrió días después de las fuertes lluvias registradas en la región, las cuales dejaron graves afectaciones en los caminos del municipio y localidades cercanas.
Redes sociales estallan contra el alcalde morenista de Chignahuapan
La fiesta de XV años de la hija del alcalde morenista de Chignahuapan desató la indignación de cientos de pobladores de redes sociales, asegurando que era un insulto para aquellas personas que les cuesta ganarse la vida de forma honesta.
"Lo que es ser naco y ladrón, nuevo rico. Que descaro e insultante para los que nos cuesta mucho trabajo ganar el dinero para vivir honestamente", declaró un usuario en redes sociales.
Por otro lado, algunos comentarios aseguraban que el alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera, gastaba el dinero sin medida, ya que era no era suyo.
"No cabe duda que cuando no es tu dinero, lo gastas sin medida. "
No cabe duda cuando no es tú dinero,lo gastas sin medida— Uriel Vizcaíno (@vizcaino75615) May 10, 2026