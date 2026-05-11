¿Tienes placas de otro estado? Así puedes reemplacar en Morelos este 2026 para quedar exento de tenencia

Si circulas habitualmente en el estado de Morelos con placas de otras entidades, como la Ciudad de México o el Estado de México, el gobierno estatal ha mantenido vigentes mecanismos para facilitar tu integración al padrón local. Realizar el cambio de placas no solo te brinda certeza jurídica, sino que es la llave para acceder a importantes subsidios fiscales que protegen tu economía.

¿Quiénes deben realizar el cambio de placas foráneas en Morelos?

El trámite de "Alta de vehículo por cambio de entidad federativa" está dirigido a todas las personas físicas o morales que hayan adquirido un vehículo registrado en otro estado y que ahora tengan su domicilio en Morelos.

Asimismo, es una opción estratégica para aquellos propietarios que deseen aprovechar los beneficios fiscales de la entidad, siempre y cuando puedan acreditar una residencia legal en territorio morelense. Este proceso es obligatorio para quienes deseen obtener su tarjeta de circulación local y, con ello, evitar multas por circular de manera permanente con registros de otros estados que ya no corresponden a su lugar de residencia.

Requisitos y documentos para el trámite de reemplacamiento

Para iniciar el trámite, es necesario presentar la documentación en original y copia. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Morelos, los requisitos básicos son:



Documento que acredite la propiedad: Factura original, carta factura vigente o refacturación. Identificación oficial vigente: INE Comprobante de domicilio en Morelos: No mayor a tres meses (recibo de luz, agua o teléfono). Baja de la entidad anterior: Documento que acredite la baja del vehículo en el estado de procedencia. En caso de no contar con ella, se deberá realizar el trámite de baja y alta simultáneo (sujeto a validación). Entrega de placas físicas anteriores: Es indispensable entregar el par de láminas foráneas y la tarjeta de circulación original. Póliza de seguro vigente: Debe cubrir al menos daños a terceros.

El vehículo debe ser presentado físicamente para la revisión de los sistemas de identificación (número de serie y motor) en los centros de control vehicular autorizados.

¿Cómo obtener el 100% de subsidio en la tenencia tras el cambio?

Uno de los mayores atractivos de reemplacar en Morelos es el subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Para obtener el 100% de subsidio y pagar únicamente el concepto de Refrendo Anual, debes cumplir con las siguientes condiciones:



Estar al corriente: El subsidio aplica para vehículos cuyos propietarios no tengan adeudos de años anteriores en otras entidades o que, al momento del alta, liquiden cualquier pendiente administrativo.

El subsidio aplica para vehículos cuyos propietarios no tengan adeudos de años anteriores en otras entidades o que, al momento del alta, liquiden cualquier pendiente administrativo. Plazos de vigencia: Generalmente, el beneficio del 100% de subsidio en tenencia se otorga durante el primer trimestre del año o bajo programas especiales de regularización que el gobierno estatal anuncia periódicamente.

Generalmente, el beneficio del 100% de subsidio en tenencia se otorga durante el primer trimestre del año o bajo programas especiales de regularización que el gobierno estatal anuncia periódicamente. Valor del vehículo: El subsidio suele aplicarse a vehículos cuyo valor factura no exceda los montos establecidos en la Ley de Ingresos vigente (habitualmente hasta 400 mil pesos, aunque se recomienda verificar el tope exacto al momento de la cita).

¡Que no se te pase! Ponerte al corriente con tus trámites vehiculares ahora es más fácil y rápido. Desde la comodidad de tu casa u oficina, evita filas y aprovecha para exentar el pago de la tenencia.#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/R03JTOmcyy — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) May 11, 2026

Para agendar tu espacio, debes ingresar al portal oficial de Citas Morelos y seleccionar el trámite de alta de vehículo foráneo.