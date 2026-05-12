VIDEO: Le roban el auto en segundos en Jiutepec, Morelos

Cámaras de seguridad captan el momento exacto en que le roban el auto a un hombre en calles del municipio de Jiutepec, Morelos.

El asalto ocurrió en la colonia Ampliación Bugambilias y todo quedó grabado en video. La víctima acababa de regresar de dejar a sus nietos en la escuela cuando fue interceptada por dos sujetos que, en cuestión de segundos, lograron despojarlo de su vehículo.

Las imágenes muestran cómo el hombre estaciona el auto y apenas baja, dos individuos se acercan rápidamente para amenazarlo y exigirle las llaves.

¿Cómo ocurrió el robo de auto en Jiutepec?

De acuerdo con el video captado por una cámara de seguridad, el hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Los delincuentes lo sorprendieron justo afuera de su domicilio.

Uno de los sujetos se aproxima directamente hacia la víctima mientras el otro permanece atento para facilitar la huida. Tras amenazarlo, le arrebatan las llaves del automóvil.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre fue despojado de su auto en la colonia Ampliación Bugambilias, en Jiutepec, Morelos.



La víctima regresaba de dejar a sus nietos en la escuela cuando dos sujetos lo amenazaron y le quitaron las llaves del vehículo.



La… pic.twitter.com/bg4ESHDa1G — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

El hombre, al verse en peligro, corre hacia la banqueta para ponerse a salvo mientras uno de los asaltantes sube al vehículo y arranca. Su cómplice corre detrás y ambos escapan del lugar en apenas unos segundos.

Familia de la víctima ya presentó denuncia en Morelos

Tras el robo, familiares de la víctima acudieron al Ministerio Público de Temixco para presentar la denuncia correspondiente. Además, difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad con la intención de que la ciudadanía pueda identificar a los responsables y aportar información que ayude a localizarlos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Robo de vehículos en Morelos

La entidad enfrenta una problemática constante relacionada con el robo de automóviles. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo de este año se han registrado 459 robos de vehículos en Morelos. Esto significa que, en promedio, ocurren más de cinco robos de autos al día en el estado.

La cifra mantiene la preocupación entre habitantes de municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Cuautla, donde constantemente se reportan asaltos y despojos de vehículos.

Por ello, habitantes han pedido en reiteradas ocasiones, reforzar los recorridos policiacos y aumentar la presencia de patrullas en la zona para evitar que este tipo de delitos continúe creciendo.

