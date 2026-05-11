De un balazo en las costillas atacan a hombre de 40 años en la Zona Metropolitana de Guadalajara

En la noche y madrugada de este lunes 11 de mayo de 2026, en Guadalajara, Jalisco, sucedió un ataque armado, un choque con volcadura y una golpiza callejera, lo cual movilizó a policías, paramédicos y forenses en distintos puntos de la zona metropolitana.

Violencia en Guadalajara: hombre herido tras riña en la colonia Echeverría

Policías municipales llegaron al cruce de Adolfo Cisneros y Bartolomé Gutiérrez, en la colonia Echeverría de Guadalajara, donde encontraron a un hombre de unos 40 años con una herida de bala. Tras ello, solicitaron una ambulancia que trasladó a la víctima, quien recibió un impacto en el área de las costillas.

Los oficiales notificaron al Ministerio Público, que abrió la indagatoria. Todo apunta a que la agresión surgió después de una riña vecinal. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al sitio para fijar la escena. Mientras tanto, el agresor escapó y permanece prófugo.

🔴#IMPORTANTE Un hombre fue atacado con arma de fuego en la colonia Echeverría de Guadalajara; la víctima fue reportada en estado regular de salud.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/81FFTXiWJC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 11, 2026

Accidente en Zapopan: vehículo volcado y abandonado cerca del estadio de las Chivas

Un reporte de choque con volcadura activó a cuerpos de emergencia en el Circuito JBC, tras el cruce con Avenida del Bosque, cerca del estadio de las Chivas en Zapopan. Personal de seguridad privada del estadio alertó a las autoridades y a paramédicos municipales.

Al llegar, localizaron el vehículo abandonado, totalmente destrozado y sobre los carriles centrales. El auto chocó contra una malla metálica, volcó y quedó en sentido contrario, a unos 30 metros del punto del percance. Puestos de socorro cercanos esperaron posibles lesionados, pero nadie apareció.

Tras lo sucedido, la policía vial se encargó del retiro del vehículo y acordonó la zona para evitar más riesgos.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo quedó abandonado y destruido en el circuito JVC en el municipio de Zapopan.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/PUgkPQG8DH — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 11, 2026

Reporte policial en Mexicalcingo: agreden a hombre en avenida La Paz

Paramédicos de la Cruz Roja respondieron a un llamado en el cruce de Avenida La Paz y calle Manzano, en la colonia Mexicalcingo de Guadalajara. Encontraron a un hombre semiconsciente, tirado en el asfalto. Lo atendieron de inmediato y lo trasladaron a un puesto de socorro.

La víctima presentaba múltiples contusiones y fue trasladada a un hospital en estado regular de salud. Elementos de la policía del estado tomaron conocimiento y notificaron al Ministerio Público para la investigación.

Los primeros reportes indican que un hombre y una mujer agredieron a la víctima tras una discusión.

