Detienen a José Antonio “N”, operador de huachicol fiscal en Nuevo León; Resguardan a 7 tigres

En un operativo coordinado que desarticuló una célula operativa clave en el norte del país, autoridades de Nuevo León lograron la detención de José Antonio “N”, identificado como presunto líder de un grupo criminal afín al Cártel del Noreste (CDN). El detenido es señalado como una pieza estratégica en la red de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el millonario negocio del huachicol fiscal.

Junto al cabecilla, también fue detenida una mujer, cuya identidad permanece bajo reserva mientras se determina su grado de participación en las actividades de la organización.

Siete tigres y un arsenal: El saldo de los cateos

La captura fue resultado de cuatro cateos simultáneos realizados en diversos puntos del estado. Lo que inició como una búsqueda de indicios de contrabando de combustible reveló un escenario propio de la ostentación del narcotráfico. Al ingresar a los inmuebles, los agentes de seguridad no solo se encontraron con un arsenal, sino con un zoológico particular de especies exóticas.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

El saldo total de lo asegurado incluye:



Armamento: 10 armas de fuego de diversos calibres.

10 armas de fuego de diversos calibres. Narcóticos: Múltiples dosis de droga listas para su distribución.

Múltiples dosis de droga listas para su distribución. Vehículos: 11 automóviles y 6 motocicletas.

11 automóviles y 6 motocicletas. Logística: Equipos de cómputo y fuertes sumas de dinero en efectivo.

Equipos de cómputo y fuertes sumas de dinero en efectivo. Fauna Exótica: Siete tigres, los cuales fueron resguardados por autoridades ambientales para evaluar su estado de salud.

El "Huachicol Fiscal": El nuevo motor del CDN

La detención de José Antonio “N” confirma la tendencia de los grupos criminales de diversificar sus ingresos a través del contrabando de hidrocarburos. El esquema del huachicol fiscal implica el ingreso ilegal de combustible al país para su venta en redes de gasolineras, evadiendo impuestos y generando ganancias que son lavadas a través de empresas fachada.

Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Este golpe representa una fractura importante en la estructura financiera del Cártel del Noreste, que ha intentado mantener el control de las rutas fronterizas para el trasiego de mercancías y combustibles ilícitos.