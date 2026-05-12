Mamá de Vicente podría pasar hasta 50 años en prisión; niño que pasó horas en un auto en Mexicali

Hasta 50 años de prisión podría enfrentar Roxana “N”, la madre del niño Vicente, el menor de tres años que murió por un golpe de calor, luego de pasar más de 12 horas encerrado en un auto en Mexicali, Baja California.

A pesar de que los abogados de Roxana intentaron reclasificar el delito, argumentando un posible “síndrome del niño olvidado”, la Fiscalía de Baja California mantuvo los cargos de homicidio por omisión con dolo eventual.

Caso niño Vicente: ¿Por qué Roxana podría pasar tanto tiempo en la cárcel?

El caso de Vicentito generó indignación a nivel nacional, luego de que se revelara que el menor pasó tanto tiempo dentro del auto, con temperaturas sofocantes que lo llevaron a la muerte, mientras su madre creía que el niño estaba en su cuarto.

El pequeño presentó quemaduras en piernas y brazos; además, Vicente habría intentado zafarse del cinturón de seguridad de la silla, provocándose lesiones.

Tras el desahogo de pruebas, autoridades confirmaron que Roxana “N” habría ingerido bebidas embriagantes, además de pasar horas en redes sociales. Todo esto, mientras el niño Vicente permanecía en el auto.

Padre de Vicente impulsa la “Ley Vicente”

En medio de esta disputa legal, se reveló que el padre del menor, Juan Carlos cuenta con antecedentes por violencia familiar, una en 2023 y otra en 2024.

Pero esto no bastó para que un juez reconsiderara el delito, otorgando a la defensa de la madre una investigación complementaria de cuatro meses.

Por otra parte, el padre insistió en su intención de promover la llamada "Ley Vicente", iniciativa con la que busca endurecer los criterios para otorgar la guarda y custodia provisional de menores, durante procesos legales entre sus padres.

“Imagínense cómo se sintió mi hijo con ese calor que tenía adentro, no 15 minutos, no 20 minutos que nosotros hicimos en la intemperie, sino 14 horas. 14 horas, eso es lo que quede claro… ¿cómo puedes seguir tú divirtiéndote en redes sociales, hacer todo y olvidarte de tu hijo por 14 horas”, explicó Juan Carlos Meza Beltrán.

La propuesta contempla que, desde el inicio del proceso legal, se realicen evaluaciones psicológicas y estudios del entorno familiar de ambos padres, sin que la decisión se base automáticamente en el género de alguno de ellos.