Emergencia en Oaxaca: reportan una fuerte explosión en refinería de Salina Cruz

Esta noche se encendieron las alertas en Oaxaca, luego de que se reportara una fuerte explosión en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec.

La emergencia provocó un incendio y una intensa movilización de cuerpos de emergencia dentro y fuera de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Hasta el momento, se reportan tres personas lesionadas.

🚨💥 Explosión en la refinería de Salina Cruz activó protocolos de emergencia la noche de este lunes. Autoridades confirmaron que, tras la inspección en colonias cercanas, no se registraron daños en viviendas.https://t.co/H6VgKJHzkj pic.twitter.com/3cjogUTbFQ — Acierta Oaxaca (@AciertaOaxaca) May 12, 2026

Captan explosión en refinería de Salina Cruz, Oaxaca

De acuerdo con versiones de medios locales, un tanque de ácido habría estallado en una torre de enfriamiento, provocando un fuerte incendio durante la noche de este lunes 11 de mayo.

Trascendió también que al menos tres trabajadores resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados a clínicas cercanas. Por el momento, las autoridades de Pemex no han emitido información oficial sobre las causas del incidente.

Mientras tanto, el Gobierno de Oaxaca activó los protocolos de emergencia necesarios para atender la contingencia.

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