En pleno 10 de mayo: Asesinan a madre buscadora y a su hija en Guanajuato

Reportan el asesinato de Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui Acosta, madre buscadora y su hija, ambas integrantes de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato.

Madre e hija fueron atacadas a balazos el pasado sábado a una cuadra de su casa, en la colonia 18 de Marzo, cuando se dirigían a comprar comida para celebrar el Día de las Madres.

El doble homicidio provocó temor entre colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian el riesgo constante que enfrentan quienes buscan a sus desaparecidos en México.

¿Quiénes eran Patricia Acosta y Katia Jáuregui?

Patricia, de 47 años, y Katia, de 26, se integraron al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos luego de la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui, hijo y hermano de la familia, ocurrida en febrero de 2024.

Meses después, el joven fue localizado sin vida en una fosa clandestina. Sin embargo, lejos de abandonar la búsqueda, ambas mujeres continuaron apoyando a otras familias que siguen intentando encontrar a sus seres queridos.

Compañeras del colectivo señalaron que Patricia y Katia participaban activamente en jornadas de búsqueda y acompañamiento. Incluso, colectivos aseguraron que recientemente habían colaborado en hallazgos de restos humanos en Guanajuato.

Así ocurrió el ataque armado en Salamanca

De acuerdo con los primeros reportes, Patricia y Katia circulaban en motocicleta cuando hombres armados las interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

El ataque ocurrió a plena luz del día y a pocos metros de su vivienda. Familiares aseguran que nunca recibieron amenazas y desconocen el motivo del crimen.

“Estamos devastados. Eran mujeres trabajadoras, dedicadas a su hogar y a apoyar a la familia”, expresó el esposo de Patricia y padre de Katia. La familia también recordó que, antes del ataque, habían acudido al panteón para visitar la tumba de Miguel Ángel.

Los familiares de Patricia y Katia pidieron a las autoridades esclarecer el doble homicidio y evitar que ocurra lo mismo que con el caso de Miguel Ángel, que sigue sin respuestas claras.

“Nosotros no nos metíamos con nadie”, expresó uno de los hijos de Patricia, quien aseguró que la familia no entiende qué pudo haber motivado el ataque. Será este martes cuando amigos, familiares y conocidos den el último adiós a madre e hija durante su sepelio en Salamanca.

Colectivos denuncian miedo entre madres buscadoras

El asesinato ocurrió horas antes de que el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos realizara una protesta por el Día de las Madres.

La movilización buscaba recordar a las miles de mujeres que este 10 de mayo no tienen nada que celebrar debido a la desaparición de sus hijos e hijas.

Sin embargo, tras el crimen, varias integrantes decidieron no asistir por temor a convertirse en nuevas víctimas de violencia. “Nos golpeó muchísimo. Algunas compañeras ya no vinieron porque sus familias tuvieron miedo”, relató Ana Lilia Tapia, integrante del colectivo.

Organizaciones exigen protección para madres buscadoras

El caso provocó reacciones de organizaciones nacionales y colectivos de búsqueda de distintos estados del país. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió una investigación con perspectiva de género y derechos humanos, además de medidas urgentes de protección para las familias buscadoras.

Con el asesinato de Patricia y Katia van al menos 22 defensoras buscadoras asesinadas en México desde 2019, seis de ellas en Guanajuato

Por su parte, la organización Causa en Común recordó que al menos 37 personas buscadoras han sido asesinadas en México desde 2010.

Condenamos el asesinato de Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre e hija buscadoras en Salamanca, Guanajuato.

De 2010 a la fecha han sido asesinadas, al menos, 37 personas buscadoras en México.

Reiteramos la demanda de que buscar a un ser querido no debería costar la vida.… pic.twitter.com/tdvACpBO2x — Causa en Común (@causaencomun) May 11, 2026

Colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco también condenaron el crimen y cuestionaron la violencia que enfrentan quienes únicamente intentan localizar a sus familiares desaparecidos.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado informó que mantiene trabajos de investigación para identificar y detener a los responsables del doble feminicidio.

