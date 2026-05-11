“No más represión”: así fue la megamarcha de campesinos y productores de frijol en Zacatecas

Miles de campesinos, productores de frijol y colectivos sociales tomaron las calles de Zacatecas en una megamarcha contra la represión que vivieron el pasado 9 de mayo en el Multiforo, donde se celebró un concierto por el Día de las Madres.

La marcha de este lunes 11 de mayo estuvo encabezada por tractores que avanzaron sobre el bulevar Metropolitano de la capital zacatecana bajo la consigna “No más represión”.

Megamarcha en Zacatecas: campesinos protestan contra el gobierno de David Monreal Ávila

Al grito de “destitución”, la protesta salió de la Facultad de Ingeniería y avanzó hasta Plaza de Armas, donde líderes campesinos se pronunciaron contra el gobierno del morenista David Monreal Ávila.

Rechazaron el uso de la fuerza pública contra productores del campo que exigieron apoyos y mejores condiciones para la compra de frijol. Una protesta que desencadenó que policías rompieran la manifestación y se llevaran detenidas a 12 personas, el pasado sábado 9 de mayo.

Los campesinos también reclamaron el cumplimiento de un acuerdo firmado el pasado 29 de marzo relacionado con el acopio de mil 500 toneladas de frijol, además de auditorías al programa federal de compra del grano.

¿Por qué protestan los productores de frijol en Zacatecas?

El conflicto escaló luego del operativo realizado el sábado en el Multiforo, donde productores de frijol bloquearon accesos para exigir atención a la crisis que enfrenta el campo zacatecano.

Aquel día, se celebraría un concierto del cantante Ricardo Montaner con motivo del Día de las Madres, por lo que los agricultores aprovecharon para hacer evidente la falta de apoyo que existe.

Después de la represión por parte de la policía estatal de Zacatecas, el fin de semana, los productores agrícolas, maestros y estudiantes volvieron a tomar las calles este lunes.



Ahora no sólo piden que les paguen la cosecha, quieren la renuncia del gobernador David Monreal… 👇 pic.twitter.com/PHzPfOfzuz — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) May 11, 2026

Pero quién alza la voz, incómoda, porque elementos de seguridad estatal no tardaron en aparecer para desalojar a los manifestantes y realizar detenciones.

Un día después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que 12 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, aunque posteriormente fueron liberadas.

Gobierno de Zacatecas responde tras operativo policial

Luego de las críticas por la represión, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, defendió el actuar de las autoridades y aseguró que el gobierno tenía la obligación de resguardar el lugar ante posibles riesgos.

El funcionario reconoció que “se pudo haber cometido un error” al responder a lo que calificó como provocaciones durante la protesta.

También afirmó que las inconformidades relacionadas con el programa de acopio de frijol deben atenderse directamente con la dependencia federal encargada del esquema.

Por su parte, manifestantes señalaron que las protestas continuarán mientras no existan respuestas claras a las demandas del sector agrícola.