Tras muerte de migrante, policías de Tulum portarán cámaras corporales

En Tulum, Quintana Roo, la actuación de los policías municipales será grabada con cámaras corporales que la Secretaría de Seguridad Pública del estado entregó a los elementos.

La finalidad de estas 35 cámaras corporales es transparentar el actuar de los policías municipales de Tulum y dignificar su labor para que puedan dar un servicio de calidad bajo los preceptos de los derechos humanos.

Las cámaras corporales cuentan con una gran definición y resolución, batería recargable de alta duración, GPS, una gran capacidad de almacenamiento y de diseño rudo para soportar entornos de trabajo exigentes.

Con estas herramientas, la SSP de Quintana Roo prevé que los policías sepan cómo responder a situaciones de riesgo, así como la disuasión de un hecho delictivo.

¿Sirven las cámaras corporales en policías?

En agosto de 2019, Albert Fox Cahn, director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de la Tecnología de Vigilancia en el Centro Urbano de Justicia, sostuvo en su columna en The New York Times, que las cámaras corporales usadas policías en Estados Unidos no ayudan en tareas de transparencia y rendición de cuentas.

Consideró que las cámaras están sirviendo para reforzar las narrativas de las corporaciones de policías y su uso de manera masiva ha creado una serie de efectos negativos en los derechos humanos, que apenas se están analizando.

No obstante, la entrega de estas cámaras corporales se da luego de que varios elementos fueron captados cuando sometían en calles de Tulum a una mujer migrante, Victoria Salazar, quien murió.

Tras varios días de investigación, cuatro policías municipales fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio.

