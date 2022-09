“Rabiosa mentirosa” califica Leonel Godoy a senadora Kenia López

Desde la Cámara de Diputados Morena rechaza que el regresar a Comisiones del Senado el dictamen que amplía la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sea una táctica dilatoria ante la falta de votos del partido en el gobierno. Aseguran que es una práctica parlamentaria legal de los legisladores para revisar y explorar posibles cambios. Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, desmintió que desde el gobierno se ejerza presión a senadores de oposición, como acuso la senadora del PAN, Kenia López .

Acusa Godoy a López de “rabiosa y mentirosa”

“Yo no le creo a la senadora Kenia, es una rabiosa mentirosa en contra nuestra, así es de que yo no tengo por qué creerle a ella. Difama, calumnia, miente, pues yo no le creo a ella. Y no veo como un senador de oposición no tuviera las agallas para si es presionado por alguien no lo denunciara. Yo creo que es un debate y así se debería entender”, sostuvo el morenista.

Dijo que en caso de que os senadores hagan cambios a la minuta enviada la Cámara de Diputados esta lista para revisarlos.