Presidente López Obrador presenta decálogo para enfrentar la “nueva realidad”

13 de junio.- A través de redes sociales, el presidente López Obrador envió un mensaje bajo el título “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”, en la que propone medidas para enfrentar la contingencia sanitaria por Covid-19.

Dice previo a delinear los 10 puntos:

“Considero que ya hemos tenido el tiempo suficiente para familiarizarnos con las recomendaciones médicas y las disposiciones sanitarias, y que ahora es el momento de ponerlas en práctica siguiendo nuestro propio criterio, en esta etapa hacia la nueva normalidad.

Debemos recobrar a plenitud el sentido de la libertad y decidir nosotros mismos, con base a lo que hemos aprendido, cómo protegernos del contagio y de la enfermedad”.

Diez puntos:

1. Mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias.

2. Actuemos con optimismo.

3. Demos la espalda al egoísmo y al individualismo y seamos solidarios y humanos.

4. No nos dejemos envolver por lo material. Alejémonos del consumismo.

5. Recordemos que ante el peligro de contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención.

6. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora y la fauna y de toda la naturaleza.

7. Alimentémonos bien; optemos por lo natural, lo fresco y nutritivo.

8. Hagamos ejercicio acorde a nuestra edad o condición física.

9. Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general.

10.Tengas o no una religión, seas creyente o no, busca un camino de espiritualidad.