Senadores del PAN denunciarán en Función Pública a López-Gatell por estrategia errónea para combatir la pandemia

Ciudad de México. Senadores del PAN anunciaron que presentaran una denuncia ante la secretaría de la Función Pública en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por la implementación de un estrategia errónea en el combate a la pandemia por Covid-19, y que ha llevado a la muerte a más de 29 mil personas hasta el momento. Señalaron que el pésimo manejo de la pandemia y que se han negado a corregir, ha provocado más muertes en México que en España, donde se reconoció que se actuó tarde y mal para combatir la emergencia sanitaria. El anuncio lo hizo la senadora Martha Márquez.

“Sí, se requiere ir más allá porque no nos dejan de otra y la única forma es denunciarlos ante la Auditoría Superior, ante la Función Pública, que las denuncias que estaré presentando ante la Función Pública estarán llevando ya, como este aspecto de darle vista al ministerio público para que si no lo hacen, sea la Función Pública la responsable de no fincar responsabilidades. Analizaremos de qué forma y qué tipo de denuncia, pero en este momento es la única salida que nos dejan”.

La senadora Martha Márquez dijo que es el Consejo General de Salubridad el que debería de estar tomando las decisiones en relación a la pandemia y no un funcionario que ha demostrado que no ha hecho bien las cosas.

“He señalado que no deberíamos estar viendo nosotros solamente a un subsecretario diciendo las cifras, y es que esto parece como una burla porque, sí hay más contagios y más contagios y mienten diciendo que la curva se aplanó y nada más no vemos en dónde se aplanó, porque siguen creciendo los contagios. Y lo hemos dicho, que quienes deberían de estar ahí informando es el Consejo General de Salubridad, que desde la Constitución se le dan facultades, entonces esto no ha sido escuchado, pero es el Consejo General de Salubridad el que debería de estar actuando, decidir y exhortar a que, incluso se implementaran medidas económicas”.