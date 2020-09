Van 71 candidatos por la dirigencia de Morena

12 de septiembre.- A través de un comunicado, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que aprobó por unanimidad 71 candidaturas para la renovación de la dirigencia del partido Morena, 36 para la Secretaría General y 35 para la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional dicho instituto político.

De las candidaturas destaca para la Presidencia del partido: Mario Delgado Carrillo, Porfirio Muñóz Ledo y Yeidckol Polevnsky; para la Secretaría General: Citlalli Hernández y Antonio Attolini.

El acuerdo aprobado establece que, de 105 solicitudes recibidas, una fue extemporánea y 33 no cumplieron con ser militantes del partido.

Además designó a Comisión a empresas que harán la encuesta de reconocimiento

Debido a la alta cantidad de aspirantes, se procederá a realizar una encuesta de reconocimiento para reducir el número de participantes a seis.

La Comisión determinó seleccionar a tres empresas del gremio demoscópico para que realicen esta encuesta de reconocimiento, la cual estará a cargo de Demotecnia 2.0 S. C., Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V.

El levantamiento y procesamiento de esta encuesta de reconocimiento se llevará a cabo del 16 al 22 de septiembre, mientras que la encuesta nacional abierta, del 26 de septiembre al 2 de octubre.