Xóchitl Gálvez responsabiliza a López-Gatell de muertes por Covid-19

30 de junio.- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez le pide al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que deje de responsabilizar a la ciudadanía por los más de 27 mil 100 muertes que hay en el país a causa del Covid-19 y asuma su responsabilidad por la estrategia equivocada.

López-Gatell reviró y responsabilizó a la ciudadanía por no haber respetado el confinamiento, pero la legisladora le recordó que el confinamiento no funcionó porque nunca fue obligatorio y pudo haber funcionado si se hubiese hecho obligatorio cuando menos en los primeros días, como en otros países donde ha habido un número mínimo de muertes como en Uruguay con 22 fallecimientos, o en Argentina con 700 muertos o Taiwan con sólo 8 fallecidos, y que ahora ya están saliendo de la crisis por haber actuado correctamente, mientras que México la situación sanitaria es devastadora, así como también lo es la profunda crisis económica que se originó por no haber actuado de manera correcta ante la pandemia.

Insistió en que para reactivar la economía es necesario apoyar de una vez por todas el Salario Básico Universal para que los miles de desempleados puedan contar con recursos mínimos para subsistir en lo que va disminuyendo el efecto negativo de la crisis, así como echar a andar la Ley de Emergencia Económica para que comercios y empresas tengan un respaldo económico ante la emergencia. Piden una vez más que López Gatell renuncie y deje el espacio a alguien que actúe de manera correcta y sin todos los tropiezos con los que se ha conducido el funcionario de Salud.