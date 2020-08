AMLO da espaldarazo a los próximos senadores de Morena

Ciudad de México. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con quienes fungirán como senadores en el próximo período legislativo por parte del partido Morena. Ahí reiteró que habrá plena independencia de poderes.

”...Va a ver en realidad un auténtico estado de derecho, va a haber Independencia, autonomía de los poderes, división y equilibrio de poderes, no va a ser el ejecutivo el poder de los poderes, dicho esto no tengo más que expresar...este va a ser el discurso posiblemente más sobrio, mas austero, más breve , de los que he dicho en los últimos tiempos..."

Por su parte, quién será el coordinador de los senadores de Morena en el próximo periodo legislativo, Ricardo Monreal, Inició los trabajos de los próximos 55 senadores de Morena, de los que, por cierto hay 34 nuevos legislandores, es decir, nunca habían ocupado un cargo de este tipo.

Dijo que una de sus principales y primeras labores será la de legislar en favor de la austeridad en todos los niveles de gobierno.

”...Queremos plantearle señor presidente de inicio que instrumenta haremos una política de estado para la austeridad republicana. No queremos más un parlamentarismo mediocre, subordinado, que promueva el clientelismo y la partidocracia, el exceso, el lujo, la frivolidad, queremos con usted implementar medidas de sobriedad nosotros lo haremos e incluso, de modus propio, quiero adelantarle que vamos a aplicar sin esperar la aprobación de la ley, cuya iniciativa usted ha anunciado que enviará una vez que inicie el nuevo gobierno, y que sea reglamentaria del artículo 127 constitucional sobre salarios y privilegios...”

Y aseguró que esta austeridad anunciada comenzará en casa.

”...Proponemos disminuir el presupuesto del poder legislativo de la cámara de senadores en un 30%, el presupuesto actual que los órganos de dirección del senado ya ha planteado 5200 millones de pesos, pero nosotros creemos que aplicando una política de austeridad profunda podríamos disminuir más de 1500 millones de pesos, y así queremos plantearlo al próximo secretario de Hacienda para que el presupuesto 2019 para el senado de la República contemple esta reducción...”

Por su parte quien fungirá como próxima secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se respetara la sana distancia entre ejecutivo y legislativo y añadió que serán los legisladores y el Gobierno Federal los encargados de lograr una mayor equidad en la sociedad velando por quiénes hasta el momento menos ha tenido.

”....Visibilizar acá estamos 50 millones de mexicanos que parecía que tenían un velo que los hacia invisibles a los anteriores gobiernos....”

Al término del desayuno de los proximos senadores Andrés Manuel López Obrador se tomó la fotografía oficial del evento y se retiró hacia una reunión con miembros de la ANUIES.