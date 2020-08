Diputados juegan fútbol a la par de la discusión de la Ley de Ingresos

Ciudad de México. En plena sesión la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, acuso que legisladores le daban ´prioridad al juego del fútbol en lugar de presenciar, debatir y votar la Ley de Ingresos 2019, que se discute en lo particular.

Y es que, mientras en el recinto se discutía la Ley, a unos metros de ahí, en la cancha de fútbol de San Lázaro, legisladores encabezados por Ernesto Vargas Contreras, de Encuentro Social y presidente de la Comisión del Deporte disputaron un partido de fútbol contra el equipo del alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López.

Para el diputado Ernesto Vargas, el partido fue para ayudar a una persona discapacitada que necesita unan cama ortopédica, la cual sería comprada por el perdedor y en ningún momento se descuidó la votación, porque dijo que él voto en short.

“Si estamos votando y no estamos jugando fútbol por jugar fútbol... “Hay cosas que no podían esperar como esta familia que necesita está cama urgente...y estábamos complemente consientes y, cuando fue para votar fuimos a votar no teníamos tiempo para cambiarnos, pero es una causa justa, una causa noble y esa es la razón... “...Les diría que no le estoy dando prioridad al futbol, les diría que le estoy dando prioridad a un ciudadano que le urge una cama ortopédica y por eso tuvimos este encuentro, fue un encuentro con una causa social”, dijo el diputado del PES.

El partido de fútbol lo perdieron los diputados por lo que les tocara comprar la cama ortopédica.