Es una burla la consulta sobre NAICM propuesta por AMLO: Damián Zepeda

Ciudad de México. El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda calificó como de “burla” la propuesta de que la decisión sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se dé por medio de una consulta.

“…Es una burla la consulta planteada por Andrés Manuel López Obrador, en esos términos lo planteo, en México está contemplada la consulta popular …(ligar)…el artículo 35 constitucional regula las consultas constitucionales en este país precisamente para que no sean elementos que no sean representativos y que simplemente sirvan para ratificar o respaldar una idea o una ocurrencia de un gobernante…”

Y explicó las bases legales que respaldan su opinión de por qué no es viable, aún la propuesta del presidente electo…

“…De entrada tiene que ser solicitada por el presidente en funciones o por un porcentaje de la propia cámara, la organiza el INE según la ley, hay una ley especifica que regula las consultas populares, o sea, no es fruto de una ocurrencia, para que sea vinculatoria debe participar al menos el 40% del listado nominal de los ciudadanos y debe de ser de asuntos de trascendencia nacional…”

En otro tema, el del anuncio de que la Comisión de anticorrupción del PAN haya archivado el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías por las acusaciones de autoridades federales en su contra por diversos delitos, Damián Zepeda se limitó a explicar la decisión de dicha comisión sin dar más detalles de los motivos de la misma.

“…Lo único que está diciendo la Comisión es que no es militante, y que por lo tanto se sobresee el caso, o sea, no es militante, no está en el padrón de militantes ...--¿Cómo es que no fue militante y fue gobernador por el PAN?—Porque el estatuto del PAN establece que cuando se gira una orden de aprensión se da de baja al militante, eso establece nuestro reglamento, entonces en tanto tenía el trámite abierto se gira la orden de aprensión y se da de baja del padrón, entonces hoy la Comisión dice: Pues como voy a dar de baja a alguien que no es miembro del partido?, eso es lo único que está diciendo…”

Entre las acusaciones que pesan sobre Padrés Elías destacan: enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, falsedad de declaraciones incumplimiento del poder legal, ejercicio indebido del servicio público, entre otras.