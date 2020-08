Nuevos rostros, farándula y políticos en segundo día de registro de diputados de Morena

Ciudad de México. Por segundo día consecutivo se registran diputados de Morena que integraran la nueva legislatura de la Cámara de Diputados a partir del primero de septiembre.

Un registro en el que siguen desfilando rostros nuevos, personalidades de la farándula, y políticos que han estado en el ojo del huracán en legislaturas anteriores.

Este martes se registró Alfonso Ramírez Cuellar, quien, en diciembre de 2002, como líder del Barzón, encabezo la irrupción a caballo a la Cámara de Diputados, tiraron rejas y prendieron fuego a puertas del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo.

Ramírez Cuellar, hoy compiten por la coordinación de la diputación de Morena, la más grande de la historia que tendrá la izquierda en el país en la Cámara de Diputados.

En su primer encuentro con la prensa, Ramírez Cuellar prometió un recorte al gasto de San Lázaro de 2 mil millones de pesos y terminar con 129 aviadores que, aseguro, tiene el PRI en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

También se registró el ex perredista, Víctor Varela, conocido entre periodistas como el Tarzán, luego de que en 2006 formo parte de la confrontación con los panistas por el control de la máxima tribuna de la nación, previo a la toma de posesión de Felipe Calderón como Presidente de la República.

El que acaparo miradas fue el actor Sergio Meyer. En su registró como diputado de Morena. Fue el más solicitado para la foto.

En declaraciones a la prensa, dijo que, aunque lo que perciba como diputado federal no le va a alcanzar tratará a dedicarse de lleno a ser representante popular.

“Estoy acostumbrado a un tipo de vida que me gusta, evidentemente, que mis hijas estén bien, que tengan buenos colegios, que tengan buena educación y vamos a trabajar precisamente para eso entonces mi compromiso, yo sé que voy a arriesgar, no arriesgar, sino que voy a comprometer muchas cosas, incluso con mi familia, los tiempos con mi familia, pero estoy convencido de lo que quiero hacer. Quizá sí voy a percibir menos de lo que yo gano como actor como empresario, pero creo que vale la pena y ese, es el compromiso y me llena de satisfacción poder estar aquí y representar a toda esa gente”, señalo el morenista.