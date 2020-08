Ratifica Comisión de Hacienda a Carlos Urzúa como titular de la SHCP

Cd. de México- Por unanimidad, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados le dio su aval para ser el responsable del manejo de las finanzas del país.

“Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la propuesta de ratificación de nombramiento del ciudadano Carlos Urzúa como secretario de Hacienda y Crédito Público”, dijo la presidente de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas Baca al dar cuenta de los 25 votos a favor del funcionario.

Al comparecer ante los diputados de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, Carlos Urzúa, fue cuestionado por legisladores...Uno de los temas sobre la mesa fue la recompra de Bonos del Aeropuerto de Texcoco.

“En realidad este asunto de reestructura de los bonos no va a tener ningún impacto presupuestal, es decir, esto no va a estar plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto es simplemente una reestructura que se va a hacer empleando recursos que ya están en el grupo aeroportuario, en la panza, digamos, del fondo que se tiene para el aeropuerto, entonces, no, no va a tener un gran impacto, creemos que va a ser un gran éxito”, sostuvo Urzúa.