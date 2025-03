Por Amor a la Precisión | Las dimensiones de la crisis de desaparecidos que no quieren que sepas

¡Es UNAM amada! En 106 años de registros, de las 17:50 horas del 7 de enero de 1919 a las 14:10 horas del 19 de marzo de 2025, se tiene un total de 352 mil 866 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

De esa cifra, bendito Dios, han sido localizadas 227 mil 961 personas; 210 mil 179 con vida (los que se fueron de parranda y regresaron al tercer día, según las escrituras) y tristemente 17 mil 782 sin vida.

El resto, 124 MIL 905 PERSONAS PERMANECEN COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS; están “desaparecidas” porque su ausencia se encuentra relacionada con algún delito y “no localizadas” porque simplemente se desconoce su paradero.

Contexto Nacional en la Versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) .|Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)

Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dice la Versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México; es decir… ¡SUS PROPIOS DATOS!

Pero eso no es todo. La cosa se pone color de hormiga cuando analizamos los registros por sexenio… los resultados son francamente escalofriantes:

En lo que va de sus sexenio, la administración de Sheinbaum contabiliza 6 mil 993 desaparecidos.|FIA

Y si profundizamos en el periodo en el que el PRI hegemónico gobernaba cada uno de los aspectos de la vida ciudadana, la cosa se mantiene:

Conteo de denuncias por desapariciones en México|FIA

Entonces, ya no cabe echarle la culpa al pasado… Con todo esto es evidente que vivimos en una auténtica crisis de desaparecidos que lejos de resolverse parece que continuará durante los próximos años.

En fin, así las dimensiones de la crisis de personas desaparecidas que no quieren que sepas. ¿Neta estamos requetebien? ¿Nos merecemos esto?

El PRI desapareció más… ¿o no?