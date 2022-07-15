¿Por qué acusaban a las mujeres de ser brujas en Salem?

Durante el siglo XVII en Europa, miles de mujeres fueron torturadas y quemadas en hogueras acusadas de ser brujas. Uno de los lugares más recordado por estas prácticas es el poblado de Salem, en Massachusetts, donde 15 mujeres y cuatro hombres murieron ahorcados por presuntamente practicar brujería.

Se sabe que en Salem se realizaron juicios a 200 personas tras ser acusadas de ser brujas, pero solo 19 fueron llevadas a la horca, luego de que la iglesia afirmara que se trataba de verdaderos seres demoniacos.

¿Por qué acusaban a las mujeres de ser brujas?

El portal Mujer de ciencia explica que durante esos siglos acusaban de ser brujas a todas las mujeres que experimentaban con remedios caseros, poniendo en práctica diversos conocimientos, lo que definen como intentos primitivos de practicar química, medicina o botánica.

“No hay que olvidar que, en el contexto de hace siglos, la práctica médica se realizaba en entornos domésticos”, explica el portal. El uso de plantas medicinales fue mal visto por la iglesia por lo que prohibió utilizarla, a menos que se reconociera como una manifestación de poder divino.

Por lo que muchas mujeres experimentaron con plantas escondidas de la iglesia, y las que descubrieron fueron señaladas como brujas y llevadas a la hoguera. Sin embargo, existen documentos que confirman que muchas de las prácticas de esas mujeres fueron aportaciones importantes para la ciencia actual.

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La casería de brujas en Salem y en todo Europa abrió paso a la creación del Malleus Maleficarum, un manual que describía la conducta de las supuestas brujas de la época, haciendo énfasis en que eran “seres son moderación en la bondad o el vicio”.

Comienza la “cacería de brujas” en Salem

A finales de 1691, ocho niñas, entre ellas la sobrina del pastor Samuel Parris, comenzaron a presentar síntomas desconocidos para la época, como convulsiones, hacían gestos extraños y pronunciaban palabras sin sentido.

Comportamiento que los médicos no pudieron explicar, por lo que aseguraron que se trataba de un hechizo, dando inició a una cacería de brujas en Salem.

La primera acusada fue una de las empleadas domésticas del pastor llamada Tituba, quien para evitar las torturas terminó aceptando que era una bruja. Lo que alimentó la sed de continuar cazando brujas en Salem, pues no se necesitaban pruebas, una simple acusación podía llevar a una persona a juicio.

No obstante, hasta la fecha se desconoce realmente qué sucedió con las niñas, algunos historiadores aseguran que los síntomas de las niñas se trataron de una intoxicación, mientras que otros afirman que todo fue una mentira para sobresalir en la sociedad.

