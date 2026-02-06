Aeronaves de EU ingresan a México; Defensa detalla razones del aterrizaje

En una época marcada por las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y México, la Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa ) confirmó que autorizó el sobrevuelo en el espacio aéreo mexicano y el aterrizaje de emergencia de aeronaves militares de Estados Unidos como parte de una operación de rescate de carácter humanitario.

Los primeros reportes indican que esta autorización se concedió en apego a la normatividad que actualmente existe y con el único objetivo de salvaguardar la vida de una persona que requería atención médica urgente, sin que ello implicara una afectación a la soberanía nacional.

¿Qué se sabe del aterrizaje de aeronaves estadounidenses en México?

La Defensa detalló que el permiso se otorgó conforme a las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en el Espacio Aéreo Mexicano y el Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras, un marco legal que regula este tipo de solicitudes bajo criterios específicos y excepcionales.

Gracias a esta autorización, ingresaron al territorio nacional dos aeronaves Hércules cisterna, empleadas para el reabastecimiento de combustible en vuelo, así como dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, especializados en misiones de rescate y evacuación médica.

El aterrizaje de emergencia permitió que la operación se desarrollara con rapidez y bajo protocolos internacionales de seguridad aérea y cooperación humanitaria.

Operación de rescate a 400 millas de Cabo San Lucas: Por esto entraron aeronaves de EU a México

La misión tuvo como finalidad el rescate de un paciente integrante de la tripulación de un buque que se encontraba aproximadamente a 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur.

Según el comunicado, la persona presentaba un cuadro médico que requería atención inmediata, por lo que se activaron los mecanismos de coordinación internacional para su evacuación y traslado oportuno a un centro médico.

Rescate humanitario en altamar: cooperación internacional bajo reglas estrictas

La Defensa subrayó que la autorización para el ingreso de aeronaves extranjeras no es una práctica ordinaria, sino una medida que se activa únicamente bajo escenarios excepcionales, cuando existen razones estrictamente humanitarias y la vida de las personas está en riesgo.

En ese contexto, la dependencia reafirmó que México mantiene canales de cooperación internacional para operaciones de auxilio y rescate, sustentados en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el principio de reciprocidad, todo ello sin que se comprometa en ningún momento el respeto absoluto a la soberanía nacional ni a las decisiones del Estado mexicano.

Defensa añadió que este tipo de acciones fortalecen la seguridad regional y evidencian la relevancia de la coordinación entre países frente a emergencias que no reconocen fronteras, donde la prioridad es actuar con rapidez para preservar la vida humana, sin distinción de nacionalidad.