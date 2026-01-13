El Ejército Mexicano lanzó la convocatoria para poder ingresar en 2026 y aquí te decimos cuáles son los requisitos principales que debes cumplir de acuerdo con los criterios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Toma en cuenta que para poder ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, habrá que presentar exámenes médicos, clínicos y psicológicos necesarios.

Requisitos para entrar al Ejército Mexicano en el 2026

La Defensa publicó la convocatoria 2026 para la Admisión al Sistema Educativo Militar y aquí podrás consultar los requisitos generales para la totalidad de aspirantes. Toma en cuenta que deberás:



Cubrir la totalidad de requisitos establecidos en presente convocatoria: I. Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad II. Ser soltero o soltera, y no vivir en concubinato III. Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 IV. Contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional , tratándose de personal masculino mayor de 18 años V. Contar con los documentos originales siguientes: a. Copia certificada del Acta de Nacimiento y copia certificada de dicho documento, tomada del libro donde se asentó su nacimiento, cuya excepción no sea mayor de tres meses b. Clave Única de Registro de Población (CURP) c. Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral d. Certificado de Secundaria VI. Acreditar buena conducta mediante constancia de no antecedentes penales con constancia expedida por la autoridad municipal o delegacional VIII. Estar sano y apto clínica y psicológicamente para el servicio de las armas, lo que se acreditará mediante el certificado médico expedido por el Escalón Sanitario correspondiente

Presentar y aprobar los exámenes de admisión (examen de capacidad física, cultural, psicológico, médico integral, aeromédico y médico confirmatorio), pero presentarlos y aprobarlos no garantiza el ingreso al plantel para el que concursó.

Quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Defensa, misma que se encuentra sujeta a las plazas presupuestales que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerándose potenciales de ingreso únicamente a las y los aspirantes que hayan obtenido los puntajes más altos.

No haber causado baja del Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional por cualquier motivo.

¿Cómo es el proceso de registro para entrar al Ejército en 2026?

Los aspirantes tendrán que registrarse en línea en la página de internet www.gob.mx/defensa y llenar e imprimir su solicitud con aviso de privacidad, recomendándose usar los navegadores “Explorer” y/o “Mozilla Firefox”.

El registro será de las 08:00 horas del 15 de diciembre de 2025 a las 23: 59 horas del 18 de febrero de 2026.

¿Cuáles son los exámenes que hacen para entrar al Ejército?

A los aspirantes a la Escuela Militar de Aviación, se les practicará un examen oftalmológico en el Hospital Militar más cercano. Las pruebas que se harán a los aspirantes al Ejército son:



Examen de capacidad física (fase terrestre y acuática)

Examen cultural, diagnóstico de inglés y psicológico

Examen médico integral

Examen aeromédico únicamente para los aspirantes a la Escuela Militar de Aviación

Examen médico confirmatorio y toxicológico

La totalidad de aspirantes que queden dentro de la cuota de admisión, se presentarán en el plantel en el que resultaron seleccionados en la hora y fecha indicada en la publicación de resultados.

¿Puedo entrar al Ejército si tengo tatuajes?

Los aspirantes que presenten tatuajes podrán ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siempre y cuando:

a) No se encuentren en lugares visibles con el uso de uniforme

b) Tenga una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros

c) Las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito

d) En caso de que tengan más de un tatuaje, no sean mayor del 10% de la superficie corporal

Los aspirantes no deberán presentar perforaciones en cualquier parte del cuerpo. A las mujeres únicamente se les autorizará las horadaciones lobulares normales.

¿Cuánto cuesta el examen y trámite para entrar al Ejército?

De resultar apto en la toma de somatometría, el validador del Centro de Examen realizará la validación y el aspirante entregará la documentación original, sin tachaduras o enmendaduras, ya que esto será motivo de exclusión si no cumple con estas características.

La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que la convocatoria y los exámenes de admisión no tienen costo alguno.

Advirtió que la persona que prometa el ingreso a los planteles educativos militares a cambio de una aportación económica son estafadores. Podrás consultar aquí la CONVOCATORIA 2026 completa para entrar al Ejército en 2026.

