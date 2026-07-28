Accidentes en cursos de verano aumentan hasta 30% ante la falta de regulación en el Edomex

Inician las vacaciones y con ello la oferta de los cursos de verano, donde miles de niños se prepararán para acudir tanto a instituciones públicas como privadas para participar en actividades recreativas, deportivas y culturales. Sin embargo, también se disparan las alertas tras el incremento de índices de siniestralidad infantil en dichos entornos.

De acuerdo con datos estadísticos de Protección Civil, durante los periodos de descanso escolar los percances dentro de estos centros aumentan entre un 15% y un 30%, siendo las caídas, fracturas, intoxicaciones y ahogamientos los incidentes más frecuentes reportados por las unidades de emergencia.

Una investigación realizada por la reportera Maricruz Rivera para Azteca Noticias reveló un vacío legal alarmante en el Estado de México (Edomex), donde no existe una legislación específica que regule la operación estricta y los protocolos de los cursos de verano. Ante esta falta de un marco normativo unificado, la integridad física de los menores recae directamente en la responsabilidad de los prestadores de servicios y en la minuciosa verificación que realicen los padres de familia.

Aunque se estipula que cada espacio debe alinearse con disposiciones de salubridad, sanidad y contar con licencias municipales vigentes, el equipo de Azteca Noticias constató que una cantidad considerable de negocios informales o improvisados no acreditan dichos requisitos esenciales para operar de forma confiable.

Frente a este escenario, expertos consultados por TV Azteca recomiendan a los tutores dedicar tiempo a inspeccionar los inmuebles de forma presencial antes de realizar cualquier pago, constatar que el lugar posea un programa interno de Protección Civil, salidas de emergencia despejadas, rutas de evacuación debidamente señalizadas, extintores vigentes y botiquines de primeros auxilios completos.

Asimismo, se debe exigir que los docentes e instructores cuenten con certificaciones oficiales en sus respectivas disciplinas y que el centro disponga de un seguro de cobertura médica contra accidentes escolares.