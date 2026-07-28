¡Que no te caiga la noche! ¿Cuáles son las rutas nocturnas de Qrobús y sus horarios?

El servicio de transporte Qrobús en Querétaro tiene a disposición de los viajeros algunas rutas nocturnas para quien necesite volver a casa a altas horas de la noche.

Sin embargo, esta opción especial no funciona en todas las rutas, sino sólo en ciertas vías seleccionadas. Te explicamos en cuáles.

Lista completa de rutas nocturnas del Qrobús en Querétaro

Las rutas nocturnas del Qrobús tienen horario extendido hasta las 00:00 horas y son las siguientes.

T01: Terminal Balvanera - Los Héroes.

T02: La Pradera - San José de los Olvera.

T04: Desarrollo Familiar - Terminal de Autobuses (TAQ)

T07: Boulevard de Las Américas - Fraccionamiento Vistana.

T12: Avenida de la Luz - Real Solare.

M21: Avenida de la Luz - Paseo San Miguel.

M217: Avenida Zaragoza - Boulevard Bernardo Quintana - Avenida Universidad.

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro llama a los usuarios a descargar la App Qrobús, disponible en dispositivos iOS y Android, con el fin de estar informados de los cambios en el servicio y las soluciones de rutas nocturnas.

¿Cuánto cuesta el Qrobús?

La tarjeta general para los usuarios del transporte público del estado de Querétaro, necesaria para entrar al Qrobús, brinda una tarifa de 11 pesos en el primer viaje, mientras que el transbordo tiene un costo de 5.50 pesos.

Otras opciones, como las tarjetas para adulto mayor de 60 años de edad, personas con discapacidad o estudiantes, tienen una tarifa inicial de 9 pesos en el primer viaje y 4.50 pesos por cada transbordo.

En caso de que los usuarios se afilien al programa Tarifa Unidos, pueden pagar 2 pesos en el primer viaje y obtener transbordos gratuitos.

