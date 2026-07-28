Líder criminal los extorsiona desde el penal Neza-Bordo, Edomex: Comerciantes narran amenazas recibidas de Brandon Miguel

Comerciantes de Nezahualcóyotl, Estado de México, se manifestaron a las afueras del penal de Neza-Bordo por las constantes amenazas que han recibido por parte del Brandon Miguel, líder de un grupo criminal que opera en dicho estado.

Los vendedores narraron cómo es que el criminal opera desde la cárcel, aterrándolos e intimidándolos para que le den cobro de piso.

Comerciantes protestan afuera del penal Neza-Bordo

A los comerciantes se les sumaron pequeños empresarios, igual de Ciudad Nezahualcóyotl, que acudieron al centro penitenciario y bloquearon por casi una hora la Avenida Bordo de Xochiaca.

Lo que demandaron en su protesta fue que se pararan las extorsiones y amenazas de muerte que reciben desde adentro del reclusorio por parte de Brandon Miguel "N", presunto líder criminal de "Los Brandon".

Así opera las extorsiones Brandon Miguel desde el penal Neza-Bordo

Se dice que el señalado sigue extorsionando y operando desde el reclusorio, al cual llegó desde el año 2025.

Los denunciantes aseguran que el criminal cuenta con equipo electrónico, celulares, dentro de la celda donde se encuentra, lugar desde el cual hace las llamadas directas exigiendo el cobro de piso y amenazando con hacer un "matadero de gente" en cuanto salga de la cárcel.

Según lo que dijeron las víctimas, Brandon utiliza el dinero para "repartir a autoridades y jueces adentro"; además, tiene cómplices en las calles que le ayudan a intimidarlos, a cobrar y a realizar agresiones.

Comerciantes de Neza protestan contra extorsionador que opera desde prisión



Comerciantes de Ciudad Nezahualcóyotl, #Edomex, se manifestaron en el penal de Neza Bordo para exigir alto a las extorsiones y cobro de piso por parte de Brandon Miguel "N", líder de "Los Brandon"



A… pic.twitter.com/CS0TbSyusm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Ataques a comercios en Neza

Los comerciantes cometaron que las amenazas no solo se quedan en llamadas, pues el criminal mandó a sus cómplices a balear una carnicería en la colonia Metropolitana luego de que el dueño se negara a pagar una cuota de 100 mil pesos.

Giran nueva orden de aprehensión contra Brandon

El pasado 23 de julio se le giró una nueva orden de aprehensión a Brandon Miguel "N" por el delito de extorsión.

Su audiencia de vinculación a proceso está programada para el miércoles 29 de julio.

Por ahora, las víctimas temen que se le deje en libertad y tome represalias contra ellos.