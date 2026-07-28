Apuñalan a mujer en restaurante y balean a hombre en la calle, así la Zona Metropolitana de Guadalajara

Fue una madrugada difícil para la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, esto luego de dos incidentes distintos que dejaron a personas heridas y trasladadas de emergencia.

Los lesionados fueron una mujer, quien fue apuñalada, y un hombre, quien fue agredido a balazos.

Las autoridades municipales resguardaron ambas zonas mientras los agentes investigadores comenzaban con el levantamiento de pruebas.

🔴#ALMOMENTO Un hombre fue at4cad0 a b4laz0s sobre la calle Andrés Bello en la Col. Cantarranas en Guadalajara.#SomosTestigos🚨



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Atacan a balazos a un hombre en la colonia Cantarranas

El primer hecho violento fuesobre la calle Andrés Bello, dentro de la colonia Cantarranas en Guadalajara.

Vecinos del lugar escucharon las detonaciones de arma de fuego y llamaron enseguidaal número de emergencias para pedir ayuda al ver a un hombre tirado sobre el piso después de recibir varios impactos.

Víctima sobrevive al ataque a balazos

Elementos de la policía de Guadalajara y paramédicos llegaron al punto para brindarle los primeros auxilios al herido.

Las autoridades informaron que la víctima sobrevivió y fue trasladada en estado de salud regular a una institución médica.

Sobre la calle quedaron varios indicios balísticos esparcidos que ya forman parte de la investigación que abrió la Fiscalía del Estado.

Apuñalan a una mujer dentro de un restaurante

El segundo ataque se reportó en el cruce de las avenidas Circunvalación y Donceles, en la colonia Jardines del Country.

Dentro de un restaurante de la zona, una mujer sufrió una herida grave ocasionada aparentemente con un arma blanca directamente en el cuello, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Policías escoltan la ambulancia tras la agresión

Paramédicos que llegaron al lugar, donde atendieron de urgencia a la víctima y la subieron a la ambulancia para llevarla a un hospital.

Por la gravedad del reporte, patrullas de la policía municipal escoltaron la unidad médica.

🔴#ALMOMENTO Una mujer sufrió una h3r1da con un 4rm4 blanca en el cuello, la v1ctim4 fue enviada a recibir atención médica.#SomosTestigo🚨



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¿Hubo detenidos luego de los dos ataques?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas exactas ni la identidad de los agresores en ninguno de los dos casos que llevaron a dos personas al hospital.

Oficiales que se quedaron resguardando las escenas recabaron testimonios para llevar los datos al Ministerio Público y dar con los responsables.