¿Asalto o ataque directo? Balacera en autobús de pasajeros en Oaxaca deja un muerto

Una balacera dentro de un autobús de la línea Autotransportes Transístmicos provocó la muerte de una persona y dejó a otra lesionada en el tramo Juchitán–La Ventosa, en Oaxaca. El ataque ocurrió mientras la unidad transportaba a varios pasajeros; testigos y autoridades confirman que una persona falleció en el lugar.

Ataque armado en la ruta Juchitán-La Ventosa deja un muerto

Según reportes de las autoridades locales, el conductor del autobús recibió heridas de bala y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las lesiones del chofer llevaron a la movilización de servicios de emergencia hacia el punto donde se detuvo la unidad. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el estado clínico del conductor más allá de su traslado.

#LoÚltimo | Ocurrió una balacera en el interior de un autobús de pasajeros de la línea autotransportes transístmicos que dejó a una persona sin vida y un lesionado.



Los hechos ocurrieron en el tramo Juchitán-La Ventosa en #Oaxaca. En el autobús viajaban varias personas al… pic.twitter.com/cVoHxVJAsC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Investigaciones en curso: ¿asalto o ataque directo en Oaxaca?

Las investigaciones de la Fiscalía y cuerpos policiales permanecen en curso para determinar el móvil del suceso. Los elementos encargados de la indagatoria analizan si se trató de un asalto al autobús o de un ataque dirigido específicamente contra la línea camionera.

