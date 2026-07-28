La cosecha de baches nunca se acaba: Así se ven múltiples hoyos en Periférico Oriente, Nezahualcóyotl

Los conductores del Periférico Oriente, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, enfrentan daños severos en sus unidades debido a baches tan profundos que parecen socavones.

#Edomex | Reportan severos baches en Periférico Oriente en Ciudad Nezahualcóyotl



Automovilistas denuncian el deterioro extremo del Periférico Oriente en Nezahualcóyotl, principalmente en el tramo de la autopista Peñón-Texcoco a Avenida Central.



Los baches en carriles de alta… pic.twitter.com/tGJrdUBTDE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Puntos críticos y tramos más afectados en Periférico Oriente

Las llantas y suspensiones de sus automóviles resienten el pobre asfaltado de la zona en el tramo que comprende el entronque con la autopista Peñón-Texcoco y la avenida Central, el cual presenta los mayores daños.

Varios hoyos se ubican directamente en el carril de la derecha. Esa ubicación obliga a muchos automovilistas a realizar paradas bruscas o maniobras riesgosas para evitar los baches y también eleva la probabilidad de colisiones por alcance y pérdidas de control, sobre todo en horas pico.

Vecinos y automovilistas exigen atención urgente a la Junta Local de Caminos

Ante la falta de atención oficial, vecinos y choferes han adoptado medidas provisionales. En ciertos puntos colocaron costales para advertir a los conductores sobre los riesgos; en otros, un hombre rellena los huecos con tierra y pide a cambio una moneda.

Automovilistas piden a las autoridades responsables de la Junta Local de Caminos del Estado de México que atiendan con urgencia esta vialidad, una de las más transitadas del Valle de México.

