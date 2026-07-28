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La cosecha de baches nunca se acaba: Así se ven múltiples hoyos en Periférico Oriente, Nezahualcóyotl

Conductores denuncian baches profundos en Periférico Oriente, Nezahualcóyotl. Automóviles sufren daños severos ante la falta de atención de las autoridades.

Foto de Baches en Periférico Oriente.
¿Qué pasa con los baches?|Daniel de Rosas.

Escrito por: César Contreras

Con información de: Daniel de Rosas / Azteca Estado de México

Los conductores del Periférico Oriente, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, enfrentan daños severos en sus unidades debido a baches tan profundos que parecen socavones.

Puntos críticos y tramos más afectados en Periférico Oriente

Las llantas y suspensiones de sus automóviles resienten el pobre asfaltado de la zona en el tramo que comprende el entronque con la autopista Peñón-Texcoco y la avenida Central, el cual presenta los mayores daños.

Varios hoyos se ubican directamente en el carril de la derecha. Esa ubicación obliga a muchos automovilistas a realizar paradas bruscas o maniobras riesgosas para evitar los baches y también eleva la probabilidad de colisiones por alcance y pérdidas de control, sobre todo en horas pico.

Vecinos y automovilistas exigen atención urgente a la Junta Local de Caminos

Ante la falta de atención oficial, vecinos y choferes han adoptado medidas provisionales. En ciertos puntos colocaron costales para advertir a los conductores sobre los riesgos; en otros, un hombre rellena los huecos con tierra y pide a cambio una moneda.

Automovilistas piden a las autoridades responsables de la Junta Local de Caminos del Estado de México que atiendan con urgencia esta vialidad, una de las más transitadas del Valle de México.

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