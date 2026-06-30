Dólar imparable: ¿Por qué el tipo de cambio está afectando tu economía hoy?

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el último día de junio 2026, donde se ubica con una baja que llama la atención en los mercados.

Las bolsas mundiales tienen su mejor desempeño en el segundo trimestre en seis años, mientras que un dólar resurgente empujó al yen a su nivel más bajo en cuatro décadas y se dirigía a su cuarto aumento trimestral consecutivo.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 30 de junio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.46 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último martes del mes de junio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para junio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes de junio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 30 de junio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 30 de junio 2026 en 58 mil 953 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 026 mil 893 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 30 de junio 2026?

El precio del petróleo sufre su mayor pérdida trimestral desde la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, mientras los inversores seguían de cerca las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha, en medio de un tenso alto el fuego provisional en la guerra que ya dura cuatro meses.