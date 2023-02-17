¿Por qué el cierre de terminal en aeropuerto JFK de Nueva York?

La terminal número 1 del aeropuerto JFK de Nueva York permanece cerrada debido a una interrupción del servicio eléctrico. Un hecho que ha afectado a varios vuelos de entrada y de salida en uno de los centros de operaciones aéreas más transitados en el mundo.

Este viernes (17 de febrero de 2023), se registro un cierre de terminal en aeropuerto JFK de Nueva York debido a una interrupción en el servicio del suministro eléctrico. Este hecho ha afectado a una serie de vuelos de entrada y salida, en una de las terminales aéreas más transitadas no solo de Estados Unidos sino en el mundo.

Todo se debió a un apagón registrado después de la falla de un panel eléctrico, en un hecho que además provocó un pequeño incendio aislado que se extinguió inmediatamente en la Terminal 1, que comúnmente presta servicio a compañías aéreas internacionales como Lufthansa y Air France.

JFK Terminal 1 will remain closed on 2/17 due to electrical issues as the Port Authority continues working with the terminal’s operator to restore flight operations as quickly as possible. Travelers should check with their carriers for flight status before coming to the airport. — John F. Kennedy Airport (@JFKairport) February 17, 2023

Vuelos retrasados o cancelados en aeropuerto JFK Nueva York

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha declinado hacer comentarios sobre el apagón. Hasta la tarde de este viernes, el sitio web del aeropuerto JFK de Nueva York, mostraba que 120 vuelos de entrada y salida estaban retrasados o cancelados y aproximadamente la mitad de estos, eran internacionales.

Conforme al sitio web de seguimiento de vuelos Flightaware.com, cerca del 3 por ciento de las operaciones aéreas del aeropuerto habían sido canceladas el viernes debido al el cierre de terminal.

El aeropuerto JFK de Nueva York detalló que estaba trabajando para acomodar los vuelos afectados utilizando otras terminales del aeropuerto, en su cuenta oficial en Twitter señaló que: "Sentimos que no haya nuevas actualizaciones en este momento. Por favor, siga consultando el estado de sus vuelos con su compañía aérea".

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, propietaria del aeropuerto JFK, ha estado trabajando con el operador de la terminal para restablecer las operaciones de vuelo lo más rápido posible.

JFK airport's Terminal 1 remained closed for the second day in a row due to a power failure at the high-traffic airport.

Thousands of flights were disrupted, leading to international travel chaos. pic.twitter.com/jPUtAbSWFv — PIX11 News (@PIX11News) February 17, 2023

Vuelo de Nueva Zelanda regresa a casa tras 16 horas de vuelo

Además de los vuelos interrumpidos por este cierre de terminal, el incidente obligó a un avión de Air New Zealand con destino al aeropuerto JFK a regresar a Auckland unas ocho horas después de haber iniciado su viaje. La aeronave regresó a su punto de partida unas 16 horas después de que había comenzado su trayecto.

La aerolínea de Nueva Zelanda señaló que "desviarse a otro puerto de Estados Unidos habría significado que el avión permanecería en tierra durante varios días, afectando a una serie de otros servicios programados y clientes".