Alrededor del mundo existen leyendas, mitos e ideas que se van construyendo con los años y que se transmiten de generación en generación. A lo largo del año 2023, la gente marcó una fecha específica en el calendario, el viernes 13, pues se dice que es de mala suerte, pero ¿realmente lo es o termina siendo una creencia?

El viernes 13 es una fecha que ha despertado supersticiones y generado temores a lo largo de la historia, al punto que muchas personas evitan ciertas actividades para evitar que suceda algo malo.

Origen del miedo al viernes 13

Para tomar una postura sobre el viernes 13 es importante conocer el origen de esta creencia, misma que recae en raíces históricas y culturales, por lo que existen distintas versiones. Las cuales son:



Religión : Se cree que Jesús fue crucificado en un viernes y que en la Última Cena, el invitado número 13 era Judas.

: Se cree que Jesús fue crucificado en un viernes y que en la Última Cena, el invitado número 13 era Judas. Numerología : Un experto en ciencia consideró que el número 13 está afectado por el 12, mismo que es considerado un número, pues el año tiene 12 meses, existen 12 signos del zodiaco y eran 12 apóstoles de Jesús.

: Un experto en ciencia consideró que el número 13 está afectado por el 12, mismo que es considerado un número, pues el año tiene 12 meses, existen 12 signos del zodiaco y eran 12 apóstoles de Jesús. Coincidencias: En Australia, un viernes 13 de 1939 un incendio arrasó una gran sector de áreas verdes. El viernes 13 de septiembre de 1940, cinco bombas alemanas alcanzaron la capilla del Palacio de Buckingham reduciéndola a escombros.

¿El viernes 13 realmente es de mala suerte?

Actualmente no existe evidencia científica que respalde la creencia que pasa de generación a generación. Sin embargo, los estudiosos del tema consideran que estas supersticiones puede provocar que a la persona le sucediera algo en ese momento, eso a raíz de la triscaidecafobia, misma que se relaciona con el miedo al viernes 13.

El tema llega hasta a la economía, pues personas que han dedicado parte de su trayectoria a analizar el tema aseguran que la actividad económica se ralentiza al haber pocos vuelos e incluso, inversiones en la bolsa.

¿Cuántos viernes 13 hay en 2023?

En cuanto a la frecuencia del viernes 13, en el año 2023 habrá dos ocasiones para enfrentar esta fecha temida. Los viernes que coinciden con la fecha son en octubre y en enero, y aunque este última ya pasó, las supersticiones entre las personas se mantienen.

El hecho que suceda dos veces al año puede ser común, lo que casi no se da es que suceda de manera consecutiva y por sorprendente que parezca, en los años 2009 y 2015 sucedió, ahora se prevé que para el año 2026 nuevamente haga su aparición y es casi seguro, que millones de personas recurrirán a distintos amuletos para evitar tener un mal día.