Violencia en Chiapas: Bandas se disputan el control por el corredor hacia Guatemala

En los últimos meses, Chiapas es el campo de batalla y de violencia de dos grupos criminales que se disputan el control del territorio. Se han reportado homicidios, bloqueos y hasta secuestros con el fin de llevar a cabo un reclutamiento forzado.

El ataque más reciente ocurrió este lunes 22 de julio de 2024, cuando se llevaron a cabo bloqueos carreteros con conexiones con la Selva, Costa, Centro y Guatemala. Es decir, puntos que tienen que ver con regiones de la Sierra y la frontera.

Los grupos criminales obligan a los habitantes a que realicen bloqueos con el fin de obstruir el paso de las autoridades como la Guardia Nacional o el Ejército. Incluso, los delincuentes han cortado la luz y las líneas telefónicas a los habitantes en Chicomuselo. Y otros habitantes se convirtieron en desplazados, ya que tuvieron que abandonar sus viviendas.

¿Qué está pasando en Chiapas?

El tema llegó hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde un reportero planteó la problemática que vive Chiapas al registrar ataques, el reclutamiento forzado y hasta la esclavitud de pobladores.

En dicha conferencia las autoridades señalaron que esos problemas se están presentando en la Sierra, en los límites con Guatemala, en Chicomuselo, Motozintla, Frontera Comalapa. Esto se debe a que hay dos grupos que se están confrontando y buscan tener bases de apoyo de las comunidades.

Piden no apoyar a ninguna banda criminal

Las autoridades pidieron a los habitantes no participar ni apoyar a estos grupos criminales que se están enfrentando en la región.

“Que, con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen; porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien. Entonces, que no participen”, indicaron.

También pidieron a los habitantes no dejarse manipular por las bandas. “Es muy probable que lo quieran es el control de corredores de Guatemala hacía Chiapas, es el camino intermedio; entonces, no va a tener éxito esa estrategia porque estamos pendientes apoyando a la gente, protegiendo a la gente”, resaltaron.

Construyen puentes para evitar dominio de bandas

En la conferencia se dijo que se están construyendo puentes en el Grijalva, el alto Grijalva, la zona de La Angustura, Concordia, para que tengan un camino más rápido en la frontera a Tuxtla. Con eso “ya va a ser más difícil el dominio de estas bandas. Porque ahora es como una región marginada”, afirmaron.