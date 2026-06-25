Abusaron de un menor en una finca en Jalisco usando bebidas alcohólicas: investigan a mujer

Una mujer en Jalisco se encuentra bajo investigación luego ser acusada de presuntamente abusar sexualmente de un menor, hechos en los que al parecer usó bebidas embriagantes para cometer tales actos.

La Fiscalía del Estado de Jalisco atrajo el caso por el cual fue detenida una mujer identificada como Vanessa Guadalupe “N”, quien fue llevada a proceso por estos hechos.

Menor en Jalisco habría sido abusado en una finca

De acuerdo con las investigaciones, los hechos por los que fue detenida Vanessa Guadalupe “N” sucedieron desde el año 2020 y la última vez que ocurrió fue el 20 de enero de 2021.

La víctima habría sido abusada sexualmente por ella al interior de una finca de la colonia Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Mujer acusada de abuso tenía una relación con la víctima

Las indagatorias de la fiscalía estatal indican que la imputada estableció una relación sentimental con la víctima y presuntamente propiciaba el consumo conjunto de bebidas alcohólicas para realizar el abuso sexual.

Tras darse a conocer la situación, los hechos fueron denunciados y se presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público, quien inició la investigación del caso.

Capturan a mujer acusada de abuso sexual de un menor en Jalisco

Luego de la recopilación de indicios y elementos de prueba suficientes se pudo establecer la identificación de la mujer , quien fue detenida.

Una vez capturada, Vanessa Guadalupe “N” fue puesta a disposición del juzgado quien le dictó el auto de vinculación a proceso, y ratificó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa que deberá cumplir por la temporalidad de seis meses.

La mujer fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en perjuicio de un adolescente.

"Vinculada a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en perjuicio de un adolescente, quedó una mujer luego de las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia", informó la institución.

