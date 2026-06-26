Así ‘desembolsaron’ 229 mil pesos a funcionaria de la cancillería de México con un accidente y una muerte

Una servidora pública de la cancillería de México fue víctima de una extorsión mediante un modus operandi donde quisieron engañarla inventando un accidente para aprovecharse de ella.

Después de una investigación que llevó al rastreo de cuentas bancarias, se pudo identificar el destino del dinero obtnenido con una extorsión a una funcionaria federal.

Así engañaron a funcionaria de la Cancillería de México

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Cuauhtémoc. El 15 de junio de 2021, la víctima recibió una llamada telefónica en su centro de trabajo; esa llamada cambiaría todo para ella.

Ese día, un sujeto le informó falsamente que su superior había sufrido un accidente automovilístico en el cual una menor de edad había muerto.

Como parte del plan para crear una historia falsa, este sujeto le aseguró que, debido a que la póliza de seguro se encontraba vencida, era necesario realizar diversos depósitos de dinero para evitar consecuencias legales contra su jefe.

Dinero de la extorsión aumentó a un millón de pesos

La víctima creyó la historia y bajo ese engaño, los extorsionadores incrementaron gradualmente la cantidad de dinero exigida hasta alcanzar un millón de pesos.

Antes de descubrir que se trataba de un fraude, la víctima realizó seis transferencias bancarias por un total de 229 mil pesos a distintas cuentas.

Cuando se contactó con su jefe, se dio cuenta que todo fue mentira, pues corroboró que nunca estuvo involucrado en ningún accidente y que la información recibida era falsa.

Capturan a dos por extorsión a servidora pública de la SRE

La investigación llevó a la identificación de dos presuntos implicados: Héctor “N” y Miriam “N”, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Un análisis de información financiera y otros actos de investigación permitieron al agente del Ministerio Público identificar que algunas de las cuentas bancarias que recibieron parte del dinero transferido por la servidora pública estaban registradas a nombre de los detenidos.

Aprehendimos y obtuvimos la vinculación a proceso de Héctor “N” y Miriam “N” por su probable participación en el delito de extorsión agravada, cometido contra una servidora pública.



De acuerdo con la investigación, la víctima fue convencida de realizar transferencias bancarias… pic.twitter.com/BQIPETSKkU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 25, 2026

Héctor “N” y Miriam “N” se encontraban en Guadalajara, Jalisco, donde fueron detenidos. Ambos se encuentran vinculados a proceso por ser probables implicados en este caso de extorsión agravada.

La Fiscalía CDMX continúa con la investigación para identificar y a todas las personas involucradas en este caso.

