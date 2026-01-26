¡Atados de manos! La peligrosa dependencia de México al gas de EU; estas son las consecuencias

Las bajas temperaturas que azotan a Estados Unidos podrían provocar graves consecuencias para México, aumentando el precio del gas natural, además de poner en riesgo los recursos naturales del país.

México importa el 78% de su Gas al país vecino, por lo que un cierre en Estados Unidos podría ser caótico para nuestro país.

El error de México al depender del gas de Estados Unidos

Hace 5 años, Texas fue azotada por la tormenta invernal “URI”, la más dura en su historia, y que le dio a México, el primer aviso. Al menos 15 de 24 tomas de gas se encuentran en este estado.

Ese día, se congelaron todos los gasoductos por donde Estados Unidos enviaba Gas Natural a México, por lo que el país vecino tuvo que tomar medidas extremas y apagar las llaves.

Las consecuencias fueron inmediatas, se registraron mega apagones en casi todo el país, dejando en total oscuridad a 26 estados de la República Mexicana.

“Eso generó la necesidad de hacer apagones programados, sobre todo en el norte del país, porque no había suficiente gas”, declaró Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y es que México no cuenta con suficientes niveles de almacenamiento de gas natural para generar su propia energía.

Expertos aseguran que México podría ser autosuficiente debido a que se cuenta con la reserva de gas natural más importante a nivel mundial; sin embargo, el Gobierno de México prefirió comprarlo más barato a Estados Unidos, cerrándoles la puerta a las fuentes de energía más limpias.

“Se planteaba con la Reforma Energética anterior que el 35% de la energía eléctrica fuera para el 2024 proviniera de fuentes renovables (...) No se logró”, explicó Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de Energía.

De 3 a 150 dólares: El disparo de precios que amenazaron a la economía de México

México debería preocuparse debido a que el fenómeno climático de Estados Unidos de ese entonces encareció el producto en menos de dos días, pasando de los 3 a los 150 dólares.

“Nosotros tenemos contratos con Estados Unidos con un precio relativamente bajo, pero en caso extremo como este, el precio se dispara”, explicó Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM.

Los especialistas insisten en que esta abrumadora dependencia es muy riesgosa, ya que si Estados Unidos nos vuelve a cerrar la llave, ya sea por el mal clima o un conflicto comercial impulsado por Donald Trump, nuestro país podría estar en riesgo.

“Se siguen construyendo centrales que funcionan con gas, así que yo siempre he dicho que en los últimos años es muy riesgoso, porque no tenemos ninguna soberanía energética en cuanto al gas”, dijo el investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM.