¿Por qué no se recomienda usar un tapete sanitizante contra Covid-19?

La pandemia de Covid-19 hizo que las personas adoptaran diversas medidas para evitar el contagio, entre ellas se encuentra el uso de un tapete sanitizante y la desinfección de dinero, ¿por qué no se recomiendan estas prácticas?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los tapetes se volvieron populares desde que inició la emergencia sanitaria, ya que “prometían la eliminación del virus en el calzado para evitar la contaminación de espacios”.

En diferentes lugares se coloca un tapete sanitizante en la entrada, para que las personas pisen sobre él antes de ingresar, como una medida para evitar la propagación de Covid-19.

Sin embargo, Profeco explicó por qué no es recomendable esta medida: para tener un proceso de desinfección adecuado, el tiempo de contacto de las suelas de los zapatos con el líquido sanitizante debe ser más prolongado que el solo hecho de pasar por él.

Además, tener un tapete sanitizante “implicaría un lavado posterior a su uso para el paso de la siguiente persona”, aclaró la Procuraduría.

¿De qué depende la eficacia del tapete sanitizante?

De acuerdo con Profeco, la eficacia de un tapete sanitizante depende del líquido que se use para desinfectar y de su concentración. El cloro, por ejemplo, solo dañaría las suelas y la ropa de las personas.

“Los protocolos de limpieza y desinfección de espacios comunitarios durante la pandemia, emitidos por el Gobierno de México y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no contemplan el uso de este tipo de tapetes”, señaló Profeco.

Tapete sanitizante no es la única medida con cuestionable eficacia

Para evitar la propagación de Covid-19, además del tapete sanitizante, algunas personas optaron por colocar túneles que rocían de manera automática una solución desinfectante en aerosol sobre las personas.

La Secretaría de Salud afirmó que hasta la fecha no hay evidencia sobre la eficacia de los túneles sanitizantes , como medida para hacer una desinfección efectiva del virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19.

¿Por qué no usar estos arcos? Según la dependencia “el aerosol generado puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el riesgo de dispersión”.

Notimex

Tapete sanitizante y otras medidas no recomendadas

Con la intención de frenar el avance de Covid-19, las personas rocían desinfectante en objetos, billetes y monedas; sin embargo, el riesgo de contagio por el contacto con una superficie es bajo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Uno de los síntomas asociados con Covid-19 es la fiebre, por ese motivo en muchos establecimientos a las personas se les toma la temperatura con un termómetro infrarrojo, dirigido a la frente o la mano, antes de entrar.

No obstante, el Tecnológico de Monterrey explicó que esta medida no es completamente eficaz, ya que no todos los casos de Covid-19 desarrollan fiebre. Además, tomar la temperatura en la mano podría arrojar una lectura menor que si se hace en la frente.