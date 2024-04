INE ordena bajar mañanera de AMLO; le piden no opinar sobre elecciones

Una sesión intensa se vivió con la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes 15 de abril y tras discutir le ordenaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bajar la conferencia matutina del 9 de abril.

Tras la resolución, le pidieron al vocero de presidencia, Jesús Ramírez, que preste más atención a los contenidos de la mañanera de AMLO, esto con la intención de que eviten expresiones que sean específicamente electorales.

“Se estima necesario reiterar al primer mandatario del país, que se advierte una vulneración fáctica de una posible conducta indebida que debe evitar en el futuro para que no afecte de manera irreparable la equidad de la contienda que debe protegerse en todo tiempo”, externaron.

¿Por qué le ordenaron a AMLO bajar la conferencia mañanera del 9 de abril?

Los argumentos que plasmó la Comisión son directamente electorales, consideraron que el 9 de abril habló sobre el primer debate presidencial y cuestionó las preguntas que le realizaron a algunos candidatos.

Hasta el momento el mandatario mexicano no emitió ningún comentario al respecto, aunque no es la primera vez que le orden eliminar alguna de sus conferencias matutinas, pasó cuando reveló el número telefónico de Natalie Kitroeff, quien se desempeña en The New York Times.

📝 #BoletínINE | Ordena @INEMexico al Ejecutivo Federal eliminar o modificar las publicaciones de la conferencia matutina del 9 de abril. https://t.co/uI3dXUrXQd pic.twitter.com/EDPTSYFQnO — @INEMexico (@INEMexico) April 15, 2024

INE rechazó suspender mañanera de AMLO

La decisión de este 15 de abril se da a unos días de que el INE rechazó suspender las mañaneras de AMLO durante época electoral, en su momento la petición la hizo el bloque opositor confirmado por el PAN-PRI-PRD.

La decisión fue tomada por unanimidad luego de que mandaran la propuesta al argumentar que en las conferencias matutinas de López Obrador existían infracciones a la ley electoral; sin embargo, los consejeros alegaron que no existe un sustento jurídico en dicha petición.

¿Quiénes realizaron la denuncia sobre la conferencia matutina de AMLO del 9 de abril?

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó que la mañanera del 9 de abril se diera de baja luego de que ese día lo acompañaron 23 gobernadores y gobernadoras, en palabras de los opositores, difundieron propaganda que no se puede en periodo de campaña.