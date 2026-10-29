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¿Qué tanto te asustas con las películas de terror? Esta es la psicología detrás del miedo que sientes

¿Cómo reaccionas a situaciones que te asustan como las películas de terror? Esta es la psicología detrás del miedo y cómo funciona tu cuerpo cuando experimentas el susto.

¿Qué tanto te asustas con las películas de terror? Esta es la psicología detrás del miedo que sientes
El cuerpo reacciona de diferentes maneras ante el terror y, en algunos casos, puede reflejarse en ataques de pánico. |I.A

Escrito por: Jimena Romero

Con la llegada de la temporada de Día de Muertos y Halloween, las historias de terror y el suspenso se vuelven parte del día a día de esta temporada. Pero más allá de los disfraces y los sustos, el miedo es una de las emociones más primarias e importantes para el ser humano.

Especialistas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM detallan qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos temor y cuáles son los tipos que existen.

¿Qué es el miedo y cuál es su función principal en el cuerpo?

El miedo es una emoción natural y desagradable que experimentamos ante un peligro real o imaginario. Funciona como una alarma psicológica de supervivencia que nos prepara para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza, ya sea huyendo, evitando el peligro o combatiéndolo.

A nivel general, los seres humanos suelen temer con más frecuencia a las alturas, los animales peligrosos, las enfermedades, el tráfico y hablar en público.

¿Qué reacciones puede tener tu cuerpo ante el miedo?

Las reacciones ante el temor se expresan de diferentes maneras en el organismo:

  • Cognitivo: Aparecen pensamientos e imágenes negativas sobre la situación temida.
  • Fisiológico: Se acelera el ritmo cardíaco y la respiración, hay contracción muscular, temblores, sudoración y palidez en el rostro.
  • Conductual: Provoca acciones directas como paralizarse, escapar o llorar.
  • Neuronal: Inicia en la amígdala cerebral y activa áreas como el tálamo, el hipocampo y el hipotálamo para coordinar la respuesta de lucha o huida.

¿Cuáles son los tipos de miedo?

Los especialistas identifican diversas clasificaciones de esta emoción según su origen y duración:

  • Miedo real: Surge ante un peligro físico comprobable, con un valor de supervivencia directo.
  • Miedo irreal o irracional: Nace de pensamientos imaginarios o catastróficos donde no existe un peligro físico real, pudiendo convertirse en una fobia.
  • Miedo normal y patológico: El primero es breve y adaptativo ante amenazas, mientras que el segundo se prolonga sin peligro real y afecta la vida cotidiana.
  • Otros tipos: Se identifican también temores específicos como el miedo social, físico, al compromiso, a ser descubierto, al fracaso, a la soledad y a la muerte.

Diferencias entre el miedo y una fobia

Aunque a menudo se usan como sinónimos, tienen diferencias fundamentales. En el miedo común, la persona mantiene una actitud de cautela frente a un peligro.

La fobia implica un rechazo desproporcionado hacia un estímulo específico, lo que suele desencadenar ataques de pánico o niveles severos de ansiedad que limitan las actividades diarias.

¿Qué hacer en los ataques de pánico?

Para modular la intensidad de esta emoción, la UNAM recomienda reconocer qué la provocó y vigilar los pensamientos detonadores. Una herramienta práctica es la respiración diafragmática: sentarse con la espalda recta, colocar una mano en el abdomen y otra en el pecho, inhalar lentamente por la nariz inflando el abdomen y exhalar de forma suave por la boca durante 5 o 10 minutos para relajar el cuerpo.

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