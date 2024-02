¿Trump contra Taylor Swift? Expresidente de EU asegura que le hizo ganar “mucho dinero”

El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social un mensaje hacia la cantautora de Pensilvania, Taylor Swift, en este le pidió no ser “desleal”, pero ¿cuáles fueron las razones?

Durante el mensaje publicado a unas horas del Super Bowl 2024, Trump aseguró que no puede ser posible que exista la posibilidad de que apoye a Joe Biden a unos meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

¿Por qué Trump le pide a Taylor Swift no ser “desleal”?

El republicano comenzó el mensaje asegurando que el fui el pilar y responsable de la Acta de Modernización de la Música, es decir, la Music Modernization Act, pero ¿existe la posibilidad que Swift apoye a Joe Biden en las siguientes elecciones?

En 2020, la intérprete de “Lover” respaldó al demócrata Joe Biden al asegurar que votaría por él con orgullo, pues consideraba que podía iniciar el proceso de curación que necesita Estados Unidos.

En este sentido, Trump dejó en claro que Joe Biden no hizo nada por la cantante y pensando a futuro, nunca lo hará, por lo que confía en el criterio político que tiene Taylor Swift.

“No hay manera de que ella pudiera apoyar “a Joe Biden el corrupto, el peor presidente, y el más corrupto, en la historia de nuestro país, y ser desleal al hombre que la hizo ganar tanto dinero”, escribió.

¿Elegirá a Biden? | Donald Trump red social

¿Votantes de EU cambiarán su voto por el “candidato” de Taylor Swift?

En los recientes días se han llevado a cabo encuestas para conocer la opinión de los estadounidenses rumbo a las elecciones presidenciales, y la respuesta sorprende a más de uno, de acuerdo con las encuestas el 18% de los ciudadanos cambiaría su voto por el candidato que apoye Taylor Swift, en este sentido, la población más influenciable serían los menores de 35 años.

Taylor Swift pidió no apoyar el antisemitismo en 2020

Las teorías sobre el supuesto apoyo de Taylor Swift a Joe Biden no parecen estar alejadas y es que en 2020 la cantante le pidió a la población no impulsar el antisemitismo, luego de que el republicano no aceptara su derrota y acusara un “fraude”