Porristas se equivocan de coche y terminan baleadas en Texas, Estados Unidos

Dos porristas fueron heridas de bala por equivocarse de coche en el estacionamiento de una tienda en Texas, Estados Unidos; una de ellas se encuentra hospitalizada y se reporta grave.

El caso de las porristas es el tercero en menos de una semana en el que se reportaron tres jóvenes baleados por error en Estados Unidos, anteriormente se informó sobre el caso del joven afroamericano Ralph Yarl y por separado el de una joven de 20 años.

Tiroteo: Tres jóvenes baleados por error en Estados Unidos, en casos diferentes

Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en el estacionamiento de un centro comercial, donde encontraron a dos adolescentes heridas de bala dentro de un auto; una de ellas fue trasladada a un hospital, la otra fue atendida en el lugar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Estados Unidos, las porristas salieron de una práctica y fueron al estacionamiento de un centro comercial donde una de ellas había dejado estacionado su coche.

La joven se acercó al auto e intentó entrar, pero se dio cuenta de que no era su vehículo cuando vio que dentro había un hombre, la chica se disculpó y caminó hacia su carro.

No obstante, cuando ya estaba en su coche, el sujeto bajó del otro vehículo se acercó a las porristas y comenzó a dispararles.

Payton Washington is in the ICU after she was shot for getting in the wrong car in Texas



Kaylin Gillis was shot to death for driving into the wrong driveway in New York



Ralph Yarl was shot in the head for ringing the doorbell at the wrong house in Missouri



It’s the guns pic.twitter.com/ZpJZ0sr3wQ — Shannon Watts (@shannonrwatts) April 19, 2023

“Veo al tipo salir por la puerta del pasajero, bajé la ventanilla y estaba tratando de disculparme con él. Y luego, a mitad de camino, mi ventana estaba baja, y él simplemente levantó las manos, sacó un arma y comenzó a dispararnos a todos”, relató la porristas.

Policía de Texas detiene a sujeto que disparó a las porristas

Las autoridades detuvieron a un hombre identificado como Pedro Tello Rodríguez Jr, de 25 años de edad, por disparar a las porristas en el estacionamiento de un centro comercial de Texas.

El hombre enfrentará un cargo preliminar por conducta mortal, un delito grave de tercer grado y probablemente se presenten más cargos adicionales, según informó la policía en un comunicado.

El hombre fue arrestado gracias a las cámaras de vigilancia del supermercado, donde pudieron ver las placas de su coche y rastrearlo hasta dar con él. El gerente del lugar también fue testigo del momento.