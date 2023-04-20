Tiroteo: Tres jóvenes baleados por error en Estados Unidos, en casos diferentes

La violencia y la distracción se juntaron en Estados Unidos dejando tres casos diferentes de personas lesionadas por un tiroteo, la única relación entre ellos fue un pequeño error en su camino y encontrarse con una persona armada.

Tres casos de jóvenes valeados por equivocarse

Ralph Yarl

El primer caso ocurrió en Kansas City, cuando un adolescente afromericano de 16 años resultó con heridas de bala en la cabeza y la pierna. La mamá del joven lo mandó a buscar a sus hermanos gemelos a la casa de un amigo.

Ralph Yarl se equivocó de dirección y tocó el timbre de otro domicilio, el de Andrew Lester, quien recibió al joven disparándole en dos ocasiones. El adolescente, como pudo, corrió para buscar ayuda.

NEW: The Clay County prosecutor has charged 84-year-old Andrew Lester in the shooting of Ralph Yarl, a 16-year-old Black boy in Kansas City who went to the wrong address to pick up his siblings last week.



The prosecutor announced that Lester has been charged with first-degree… pic.twitter.com/M0bQdDaFiB — Jon Cooper (@joncoopertweets) April 17, 2023

Yarl se encuentra en recuperación, mientras que Andrew Lester podría enfrentar cadena perpetua por cargos de violencia racial y agresión.

Pareja baleada por equivocarse de camino

Una pareja se dirigía hacia Hebron, Nueva York, pero dieron una vuelta equivocada y pensaron que estaban en un camino rural, sin embargo se trataba de la entrada de una casa.

Cuando los jóvenes se dieron cuenta del error, intentaron dar media vuelta para seguir con su camino, no obstante, en ese momento salió el dueño de la casa y sin mediar palabras comenzó a dispararles.

Una joven de apenas 20 años murió por el impacto de la bala, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia por salvarle la vida.

Payton Washington is in the ICU after she was shot for getting in the wrong car in Texas



Kaylin Gillis was shot to death for driving into the wrong driveway in New York



Ralph Yarl was shot in the head for ringing the doorbell at the wrong house in Missouri



It’s the guns pic.twitter.com/ZpJZ0sr3wQ — Shannon Watts (@shannonrwatts) April 19, 2023

Porristas en Texas

El tercer caso de un error fatal en menos de una semana ocurrió en Texas, donde dos porristas resultaron baleadas por equivocarse de carro, una de ellas aún está hospitalizada.

Un grupo de porristas regresaba de una práctica, una de ellas trató de subirse al que pensaba que era su auto, de pronto vio que dentro del vehículo había un hombre, la joven se había confundido de coche.

Ella y sus amigos se disculparon y caminaron hacia el vehículo correcto, sin embargo, el hombre bajó del auto y les disparó; una de las chicas se encuentra en estado grave.

