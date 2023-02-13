Portugal revela más de 4 mil casos de abuso a menores por la iglesia

La comisión independiente que investiga los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica en Portugal ha validado 512 denuncias, pero ha dado a conocer una estimación de 4 mil 815 casos en total.

La investigación se desarrolló a lo largo del año 2022, integrando expresamente a personalidades sin relación con la iglesia de Portugal, entre otros, un exministro de justicia, un sociólogo y un asistente social.

La cronología de los casos de abuso por parte de la iglesia en Portugal comienza desde 1950, abarcando a víctimas que ahora tienen 88 años. Por el momento, hay otros testimonios que han sido enviados a la Fiscalía para la apertura de diligencias penales.

De acuerdo con Pedro Stecht, coordinador de la comisión que investiga los abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia en Portugal, no es posible cuantificar el total de las víctimas, pues la mayoría recibieron abusos más de una vez.

Hay más de 4 mil casos de abusos a menores por la iglesia católica|PEDRO NUNES/REUTERS

Comisión prepara una lista con abusadores todavía activos

Cabe destacar que la comisión se encuentra preparando una lista con los nombres de los sacerdotes y miembros de la iglesia en Portugal que cometieron los abusos y aún se encuentran activos.

Según la investigación, la mayoría de los abusadores eran hombres y sacerdotes, los abusos se produjeron en seminarios, centros de acogida, escuelas o instituciones deportivas.

La media de edad de las víctimas de abuso por parte de la iglesia en Portugal apenas superaba los 11 años y eran, en su mayoría, niños. Hubo más incidencia del delito en Lisboa, Oporto y Braga.

Asimismo, la comisión exigió atención psicológica para las víctimas de abuso por parte de la iglesia y la suspensión de la prescripción del delito durante 30 años.

Por su parte, José Ornelas, presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal (CEP), destacó, tras asistir a la presentación de esta investigación sobre los casos de abuso por parte de la iglesia, que se busca un nuevo comienzo.