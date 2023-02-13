Portugal revela más de 4 mil casos de abuso a menores por la iglesia
La comisión independiente que investiga los casos de abuso por parte de la iglesia en Portugal señaló que estos comenzaron desde 1950 y hay más de 4 mil.
La comisión independiente que investiga los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica en Portugal ha validado 512 denuncias, pero ha dado a conocer una estimación de 4 mil 815 casos en total.
La investigación se desarrolló a lo largo del año 2022, integrando expresamente a personalidades sin relación con la iglesia de Portugal, entre otros, un exministro de justicia, un sociólogo y un asistente social.
La cronología de los casos de abuso por parte de la iglesia en Portugal comienza desde 1950, abarcando a víctimas que ahora tienen 88 años. Por el momento, hay otros testimonios que han sido enviados a la Fiscalía para la apertura de diligencias penales.
De acuerdo con Pedro Stecht, coordinador de la comisión que investiga los abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia en Portugal, no es posible cuantificar el total de las víctimas, pues la mayoría recibieron abusos más de una vez.
Comisión prepara una lista con abusadores todavía activos
Cabe destacar que la comisión se encuentra preparando una lista con los nombres de los sacerdotes y miembros de la iglesia en Portugal que cometieron los abusos y aún se encuentran activos.
Según la investigación, la mayoría de los abusadores eran hombres y sacerdotes, los abusos se produjeron en seminarios, centros de acogida, escuelas o instituciones deportivas.
La media de edad de las víctimas de abuso por parte de la iglesia en Portugal apenas superaba los 11 años y eran, en su mayoría, niños. Hubo más incidencia del delito en Lisboa, Oporto y Braga.
Asimismo, la comisión exigió atención psicológica para las víctimas de abuso por parte de la iglesia y la suspensión de la prescripción del delito durante 30 años.
Por su parte, José Ornelas, presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal (CEP), destacó, tras asistir a la presentación de esta investigación sobre los casos de abuso por parte de la iglesia, que se busca un nuevo comienzo.