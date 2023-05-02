¡En cajas de plátanos! Incautan 4 toneladas de cocaína en Portugal proveniente de América Latina

Las policías en todo el mundo se preparan cada vez más para evitar el ingreso de drogas en objetos sofisticados que incluyen desde contenedores, autos con compartimento secreto y hasta en cajas de plátanos, como ocurrió recientemente en Portugal con una incautación histórica de cocaína.

La Policía Judicial de Portugal informó que, a través de la Unidad Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, los oficiales lograron asegurar 4.2 toneladas de cocaína procedente de América Latina. Esta droga estaba oculta en un cargamento de fruta, más concretamente en plátanos.

De acuerdo con las autoridades del país europeo, la cocaína encontrada entró en territorio nacional por el Puerto de Setúbal y registra un alto grado de pureza, por lo que fue trasladada a Lisboa para iniciar las investigaciones correspondientes.

Decomiso histórico de cocaína en Portugal

Para la Policía Judicial, el aseguramiento de 4.2 toneladas de cocaína en cajas de plátanos es el más grande que se ha realizado este año en el país y uno de los más grandes de la última década.

A PJ procedeu à apreensão de cerca de cerca de 4,2 toneladas de cocaína com origem na América Latina, transportada por via marítima e dissimulada num carregamento de bananas em paletes, que entrou em território nacional, através do Porto de Setúbal. https://t.co/h6TKY88Zlp — Polícia Judiciária (@PJudiciaria) May 1, 2023

"Esta incautación es resultado de la intensa actividad de recopilación de información que realiza la Policía Judicial, en estrecha articulación con las autoridades de otros países y con diversas entidades nacionales... Con este resultado, la actividad policial pudo infligir un duro golpe económico a las organizaciones criminales involucradas en este caso, tanto en términos de inversión en esta actividad delictiva como en términos de las altísimas ganancias del delito que generaría", añadió.

Los decomisos de cocaína en Portugal han sido tan constantes en los últimos meses que la fundación InSight Crime, especializada en seguridad nacional, identifica al país como un importante punto de entrada para los cárteles que operan desde Latinoamérica.

Al igual que Portugal, en España y otros países de Europa es cada vez más común la desarticulación de bandas, así como la captura de presuntos mandos regionales de cárteles con origen, principalmente, en México y Colombia.